Charly García dio el presente en el recital de ZZ Top en el Movistar Arena y tuvo la oportunidad de compartir un encuentro con los integrantes de la legendaria banda de rock estadounidense, que volvió al país tras 16 años.

El artista llegó al estadio para disfrutar del show y, una vez finalizada la presentación, pasó por los camarines para saludar a los integrantes del trío oriundo de Texas.

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Charly García posó junto a Billy Gibbons, Elwood Francis y Michael Monahan, en un encuentro del que también participaron Hilda Lizarazu y Fabián “Zorrito” Quintiero.

El propio Charly García compartió en las redes sociales una imagen de la noche, subida a Instagram por la cuenta de Foggia & Company (productora que organizó el show de los texanos en Buenos Aires) de la banda, que inmortalizó la velada con fotos y un video de la reunión entre los músicos, junto a la frase: “La definición de rock and roll”.

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El regalo de Charly García a los ZZ Top

Uno de los detalles más destacados de la velada fue el obsequio que Charly García les llevó a los estadounidenses: les regaló una copia de su álbum realizado junto a Sting.

Los postales muestran a los artistas distendidos y a los integrantes de ZZ Top luciendo sus característicos sacos bordados mientras posan junto a sus colegas argentinos. La banda llegó al país con su gira The Big One!, un espectáculo que recorre los grandes clásicos de sus más de cinco décadas de trayectoria.