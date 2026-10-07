Charly García se sumó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Charly García en un palco del Monumental.

Charly García dio su presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio de River Plate. Las cámaras la trasmisión captaron al músico disfrutando del partido desde uno de los palcos luciendo la camiseta albiceleste.

Al notar que estaba ahí, Charly García fue ovacionado por los presentes a su alrededor, como se ve en múltiples videos que circulan en redes sociales. Previamente, había posado con fans que se le acercaron antes de ingresar al estadio.

Charly García, presente en una noche muy especial



Mirá #LaDespedidaDeLeo por Telefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/lU9pubm2gj — telefe (@telefe) October 6, 2026 El encuentro de Charly García y Lionel Messi Hincha de River Plate y apasionado del fútbol, no es la primera vez que Charly García se hace presente en uno de los partidos de la Selección Argentina, ni que expresa su profunda admiración por Lionel Messi.

El ídolo del rock argentino asistió al encuentro entre Argentina y Venezuela por fecha eliminatoria que se disputó en el Monumental el pasado 4 de septiembre de 2025, el último partido previo al Mundial 2026.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Lionel Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca como un fanático más. Por su parte, el futbolista no dudó en detenerse a estrechar su mano, en un encuentro que quedó inmortalizado en múltiples fotos y videos.

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