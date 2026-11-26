El humedal del Arroyo Galíndez es más que un espacio verde en el Parque Finky , es un ecosistema que alberga gran diversidad de especies y cumple funciones ambientales fundamentales para la comunidad. En ese territorio, los naturalistas: observan, registran y acercan ese conocimiento a los vecinos para promover su conservación.

Con esa premisa, este sábado en el predio de San Basilio y Vicente López, se realizará una jornada vinculada a la naturaleza del Parque Finky , donde habrá actividades para conocer y reconocer la biodiversidad del lugar.

"La jornada tiene un motivo especial de celebración: hace pocos meses se aprobó la ordenanza municipal que declara reserva natural al humedal del Arroyo Galíndez, protegiendo de forma definitiva este espacio clave para la región", explicaron desde el Club de Observadores de Aves, representante de Aves Argentinas en Lanús y Lomas de Zamora .

"Los naturalistas funcionan como un puente entre la ciencia y los vecinos", subrayaron desde el COA Zorzal Colorado. La tarea parte de una idea sencilla: conocer para conservar, incluye observar, identificar y registrar las especies que habitan estos espacios, pero también compartir ese conocimiento con la comunidad.

El objetivo es que los vecinos puedan reconocer el ambiente que tienen cerca de sus casas y comprender por qué es importante protegerlo.

Se sancionó la ordenanza de creación del Espacio Protegido "Humedal del Arroyo Galíndez", luego de años de participación de organizaciones y vecinos. "Gracias a esta nueva norma, la comunidad se asegura que el parque mantenga su esencia y que el humedal pampeano quede protegido a futuro. Conservar este ecosistema en buen estado no solo salva la flora y la fauna local, sino que brinda beneficios directos a los vecinos", expresaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COA Zorzal Colorado (@coazorzalcolorado) Se sancionó la ordenanza de creación del Espacio Protegido "Humedal del Arroyo Galíndez".

Un ecosistema con muchos beneficios

El Arroyo Galíndez puede absorber parte del exceso de agua de lluvia y contribuir a disminuir el riesgo de inundaciones. "El humedal absorbe el exceso de agua de lluvia como una esponja natural, reduciendo el riesgo de anegamientos en los barrios cercanos", describieron desde el club.

También, ayuda a filtrar el agua, recargar las napas y evitar la erosión. Además de ser refugio de distintas especies. En el área se registraron alrededor de 150 especies de aves y una importante diversidad de mariposas y polillas, hay distintas especies de murciélagos, coipos, reptiles, ranas y sapos, además de peces nativos como la mojarrita, la madrecita, la anguila criolla y la vieja de vela. Cada especie forma parte de una red que sostiene el equilibrio del ecosistema.

Peces, ranas y renacuajos se alimentan de las larvas de mosquitos e impacta en la vida cotidiana de los vecinos, los anfibios, demás, tienen un valor particular ya que su presencia puede funcionar como indicador de la salud de los cursos de agua.

Conocer la naturaleza de Finky

Para los naturalistas, acercar esa información a los vecinos es una parte fundamental: "Entender que la naturaleza no es algo lejano que solo existe en parques nacionales o destinos turísticos, sino un ecosistema vivo que late a pocas cuadras de casa y del cual todos formamos parte".

En Finky, las caminatas y actividades de reconocimiento permiten aprender a identificar aves, plantas nativas, insectos y otros organismos que muchas veces están presentes pero pasan desapercibidos. "Cuando los vecinos aprenden a reconocer el canto de un ave, el valor de un árbol autóctono o el rol benéfico de una mariposa o una araña en su propio jardín, el vínculo con el espacio público cambia por completo", señalaron.

¿Cómo pueden colaborar los vecinos?

La conservación del humedal no depende solamente de quienes realizan tareas de investigación o participan de organizaciones ambientales. También hay acciones cotidianas que pueden contribuir a cuidar el ecosistema.

Entre ellas se encuentran incorporar plantas nativas en jardines y balcones, reducir el uso de insecticidas y evitar arrojar residuos, aceite, pintura, lavandina o colillas de cigarrillos a la calle y los desagües. También es importante respetar los senderos señalizados, llevar a los perros con correa y no extraer plantas ni animales del lugar.

A su vez, los vecinos pueden colaborar con el conocimiento de la biodiversidad registrando especies a través de plataformas como iNaturalist o ArgentiNat y participando de plantaciones, jornadas de limpieza y espacios de organización comunitaria.