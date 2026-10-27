Así se prepara el Barrio Odisa de Lomas para su tradicional festejo de Halloween

Los integrantes de la Sociedad de Fomento 824 Sueños del barrio Odisa de Lomas con los preparativos.

El tradicional festejo de Halloween vuelve por sexta vez consecutiva a la Sociedad de Fomento 824 Sueños del Barrio Odisa de Lomas y adelantaron - en pleno preparativos- que será una jornada distinta a las demás: confirmaron algunos detalles y sorpresas del encuentro que reúne a grandes y chicos.

La jornada será este sábado a las 20.30 con entrada libre y gratuita, No se suspende por lluvia ya que se realizará todo el evento dentro del Salón de Usos Múltiples (SUM) que estará especialmente acondicionado para la ocasión. "Si bien gran parte de este festejo será dentro de las instalaciones de la sociedad, también tenemos pensado utilizar el exterior que es la plaza del barrio", anticiparon desde la organización.

Con el valor de estar unidos. La Sociedad de Fomento del Barrio Odisa de Lomas cumplió seis años de trabajo en comunidad

Otro dato no menor de este año es que no habrá una temática fija como sucedió en años anteriores en que se realizaron escenografías referentes a películas, personajes o series de terror. "Esta vez decidimos que esté abierta a la creatividad de la comunidad", aseguraron.

La iniciativa que tomó relevancia en el barrio año a año recibe a cientos de chicos junto a sus familias que se acercan para pasar una noche distinta. Aprovechan para sacar fotos de la ambientación que se realiza especialmente gracias al trabajo y el compromiso de los integrantes de la Sociedad de Fomento y además disfrutan de algo para comer y hasta se arma baile.

"Van a poder venir disfrazados como siempre, pero esta vez de lo que más les guste. Vamos a entregar premios a los mejores disfraces", anticiparon.

La dinámica del festejo se basa en que los participantes vayan recorriendo las instalaciones decoradas. "Vamos a disponer de diversos personajes para sacarse fotos, luces, música, un stand de artículos en 3D también de la temática por si alguien quiere comprar algún regalito", comentó el presidente de 824 Sueños, Axel Lozowski.

Precios económicos

El buffet económico estará a disposición con precios muy accesibles y en esta edición van a incorporar un stand de bebidas frutales sin alcohol para que puedan disfrutar las familias y los niños.

También se sumaron dos comercios del barrio: una heladería que va a regalar palitos helados y un kiosco/almacén que va a repartir caramelos. "Todo tendrá el sello distintivo de Halloween y contaremos con un show del área de Cultura Lomas para disfrutar en comunidad", destacaron sobre uno de los momentos más esperados de la noche.