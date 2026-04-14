Natalia Sismonda se suma un Festival Internacional de Payasas en México

Natalia Sismonda , una reconocida artista de la región, será la representante de la Argentina en el “Vabieka Fest 2026”, un Festival Internacional de Payasas . Previamente, dictará en un taller y una función en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora.

“Es la séptima edición del festival y es la primera vez que voy a participar, tengo una gran expectativa. Se realiza en Puebla y otras ciudades durante dos semanas”, le cuenta Natalia Sismonda a La Unión .

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La cita será del 23 de mayo al 7 de junio en Sierra Norte de Puebla, en dos comunidades Zacatlán y Cuetzalan , con la participación de payasas de distintos lugares del mundo y una amplia programación.

“Es un encuentro para conocer y para compartir, voy a ser la única representante de Argentina. Además de las presentación en el festival, voy a hacer otros funciones en el DF”, adelanta la artista.

La muestra presenta una narrativa visual que visibiliza la diversidad, la creatividad y el humor de las payasas a través de una gráfica vibrante y provocadora.

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Un taller y una función de teatro de Natalia Sismonda

Natalia Sismonda dictará el taller “Laboratorio de Payasería Escénica” el próximo sábado de 15 a 20 en el espacio Casa Cacerola de Temperley.

“La propuesta está pensada como un espacio de experimentación, donde se ejercite y se explore la técnica del Clown, se trabaje la producción de material cómico, fomentando la creación escénica y la creatividad colectiva”, apunta la artista.

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Mientras el próximo domingo a las 18,30 pisará las tablas en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora con “A las tierras de Ivaschuk”, en una función a la gorra.

La obra es una aventura poética y payasa donde nuestra heroína payasa, emprende un viaje hacia sus raíces, hacia su identidad en busca de las tierras de su abuela ucraniana, en Oberá, Misiones. Entre risas, música y emoción, descubrirá que lo desconocido puede volverse hogar.