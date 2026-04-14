martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Crédito local.

Natalia Sismonda se suma un Festival Internacional de Payasas en México

Natalia Sismonda representa a la Argentina en el “Vabieka Fest 2026”. Previamente, dicta un taller y presenta una obra de teatro en Lomas de Zamora.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Natalia Sismonda viaja a México para un festival.&nbsp;

Natalia Sismonda viaja a México para un festival. 

Natalia Sismonda, una reconocida artista de la región, será la representante de la Argentina en el “Vabieka Fest 2026”, un Festival Internacional de Payasas. Previamente, dictará en un taller y una función en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora.

“Es la séptima edición del festival y es la primera vez que voy a participar, tengo una gran expectativa. Se realiza en Puebla y otras ciudades durante dos semanas”, le cuenta Natalia Sismonda a La Unión.

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La cita será del 23 de mayo al 7 de junio en Sierra Norte de Puebla, en dos comunidades Zacatlán y Cuetzalan, con la participación de payasas de distintos lugares del mundo y una amplia programación.

“Es un encuentro para conocer y para compartir, voy a ser la única representante de Argentina. Además de las presentación en el festival, voy a hacer otros funciones en el DF”, adelanta la artista.

La muestra presenta una narrativa visual que visibiliza la diversidad, la creatividad y el humor de las payasas a través de una gráfica vibrante y provocadora.

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Un taller y una función de teatro de Natalia Sismonda

Natalia Sismonda dictará el taller “Laboratorio de Payasería Escénica” el próximo sábado de 15 a 20 en el espacio Casa Cacerola de Temperley.

“La propuesta está pensada como un espacio de experimentación, donde se ejercite y se explore la técnica del Clown, se trabaje la producción de material cómico, fomentando la creación escénica y la creatividad colectiva”, apunta la artista.

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Mientras el próximo domingo a las 18,30 pisará las tablas en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora con “A las tierras de Ivaschuk”, en una función a la gorra.

La obra es una aventura poética y payasa donde nuestra heroína payasa, emprende un viaje hacia sus raíces, hacia su identidad en busca de las tierras de su abuela ucraniana, en Oberá, Misiones. Entre risas, música y emoción, descubrirá que lo desconocido puede volverse hogar.

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