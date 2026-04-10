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10 de abril de 2026
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Wos suma una nueva función en el Microestadio del Club Lanús

Wos recorre distintos puntos de la Provincia a bordo de la Gira Bonaerense ’26 y saldrá a escena con un par de shows en el Microestadio del Club Lanús.

Wos llega a Lanús.&nbsp;

Wos llega a Lanús. 

Wos baja de los aviones y se sube al micro. Así nace la Gira Bonaerense ‘26, un recorrido que lo llevará por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y al Microestadio del Club Lanús, en su regreso a los escenarios tras cuatro años.

Luego de agotar rápidamente la fecha del 19 de junio, Wos anuncia un segundo show en el Microestadio del Club Lanús para el sábado 20 de junio.

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Wos en Lanús.

Wos en Lanús.

Wos y su banda, de gira

La gira de Wos propone una dinámica poco habitual en los proyectos actuales: una serie de shows pensados para volver a tocar cerca, en ciudades y escenarios donde la música se vive a pocos metros del público.

El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas del rock argentino como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de Wos.

Con su banda integrada por Chipi Rud (guitarra), Natasha Iurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería), Wos desplegará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada presentación en una experiencia única.

La gira propone un nuevo encuentro con algunas de las canciones más representativas de su recorrido artístico, en un formato donde la potencia de la banda y la conexión con el público vuelven a ocupar el centro

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