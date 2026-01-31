Así luce Wos en la piel de un cura en la nueva película de Luis Ortega

Se conocieron las primeras imágenes de Valentín Oliva , el referente del rap más conocido como Wos , en la piel de Ramón, un cura carismático que protagonizará la nueva película del director Luis Ortega , en una inspiración libre del libro de Carlos Busqued , “Magnetizado”.

Sin embargo, esta versión con Wos de protagonista será una ficción de romance y obsesión y, según trascendió, su estreno está previsto recién para 2027.

En las imágenes que circularon en redes sociales, el cantante luce una túnica negra de sacerdote, una cruz colgando de su cuello y dos bombas en las manos, haciendo referencia a los posibles homicidios que se verán en pantalla. "Es la historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura", indica la sinopsis oficial.

La película propone explorar la búsqueda de la verdad a través del arte, la religión y el crimen, pero solo encuentran "la aventura de estar vivos".

image Wos será un cura en la película de Luis Ortega.

Cómo será la película de Luis Ortega y Wos

Según la información que trascendió, la película relatará la historia de un joven sacerdote que se enamora perdidamente de una joven llamada Eva, una actriz que vive en un constante colapso nervioso. Su amor y obsesión lo llevarán a cometer una serie de homicidios.

Luis Ortega se mostró entusiasmado con el proceso creativo, confesando que escribió este papel específicamente para Wos. "Es la primera vez que hago una historia así. Valentín le está dando una dimensión al personaje que yo nunca había imaginado", declaró Ortega a la prensa, quien aseguró que el proyecto "estará a la altura de la locura que vive el mundo hoy", contó.