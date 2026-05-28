jueves 28 de mayo de 2026
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28 de mayo de 2026
Tragedia.

Lomas de Zamora: murió una mujer que se habría arrojado a las vías del Tren Roca

La mujer falleció al ser arrollada por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora. La víctima se habría arrojado a las vías, según testigos.

El transito en la zona interrumpido por el siniestro fatal.

El transito en la zona interrumpido por el siniestro fatal.

Una mujer cuya identidad todavía es desconocida, falleció en la mañana de este jueves al ser arrollada por una formación del Tren Roca que iba en dirección a Plaza Constitución, sobre las vías, a la altura de Boedo, en Lomas de Zamora.

Según manifestaron testigos a La Unión, la víctima se habría arrojado. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada de manera oficial. Mientras tanto, el cuerpo permanecía en la zona a la espera de personal de la Policía Científica.

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Además, en la zona se desplegó un operativo policial para resguardar el escenario del accidente fatal. El transito vehicular fue interrumpido en el paso a nivel de la tragedia.

tren roca
El 16 de mayo pasado, una pareja falleció de manera tragica en la estación de Lomas de Zamora.

El 16 de mayo pasado, una pareja falleció de manera tragica en la estación de Lomas de Zamora.

Pareja arrollada por el Tren Roca

El sábado 16 de mayo pasado, una pareja falleció al ser embestida por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora, y quedar atrapada entre la formación con dirección a Alejandro Korn y el anden.

En principio, una fuente oficial contó a La Unión que las víctimas “se habrían arrojado” para quitarse la vida. Sin embargo, el relato de un testigo presencial plantea otra hipótesis: la de un accidente mientras intentaban cruzar las vías.

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