Los Tulipanes presentan "Cada loco con su tema" junto al Perro Serrano.

En el marco de sus 30 años de trayectoria, Los Tulipanes estrenaron el jueves 22 de octubre de 2026 “Cada loco con su tema”, un single junto a Jorge “Perro” Serrano, integrante de Los Auténticos Decadentes . La propuesta explora las dudas personales y la posibilidad de volver a empezar.

La nueva canción muestra una faceta más íntima y reflexiva de la banda, con una historia que parte de una experiencia personal de Gustavito . La letra aborda las preguntas que surgen después de años de trabajo, los momentos de incertidumbre y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo.

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Lejos de plantear una mirada derrotista, el tema propone recuperar la confianza y seguir adelante, incluso después de atravesar etapas difíciles. La colaboración con Serrano aporta su impronta a una composición que combina emoción, identidad popular y una perspectiva esperanzadora.

El lanzamiento incluye un videoclip filmado en Villa Gesell. Los paisajes de la costa acompañan el clima de búsqueda personal y libertad que recorre la canción.

Una producción con sello de Temperley

La grabación y la mezcla estuvieron a cargo de Diego Serrano en Estudios Marilí, en Temperley. La producción fue realizada por Gustavo de Mendonca, a través de La Caverna Records.

El mastering quedó en manos de Martín “Moska” Lorenzo y Mariano Franceschelli, de Estudio Losteros. La prensa está a cargo de Fernando Caligari y el management, de Carolina De Marco.

Con este estreno, Los Tulipanes suman una nueva canción a sus tres décadas de recorrido musical y presentan una propuesta centrada en las segundas oportunidades y la posibilidad de encontrar nuevos caminos.