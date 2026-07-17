Gustavito de Los Tulipanes arma la Tuli Fiesta por el Día del Amigo

Gustavito de Los Tulipanes.

El sábado, desde las 21, Bodega Las Lomitas será el escenario de una nueva edición de La Tuli Fiesta – Especial Día del Amigo, una propuesta de Gustativo de Los Tulipanes pensada para disfrutar entre amigos con música en vivo, humor y mucha diversión.

La noche contará con el show de Los Tulipanes , la legendaria banda nacida en la región que mostrará todos sus grandes hits con diversión asegurada.

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Habrá invitados especiales como Chelo de La Zimbabwe, el líder y cantante de la recordada banda de reggae que irrumpió a fines de los ’80. También será de la partida Diego Demarco , guitarrista de Los Auténticos Decadentes y el cantante de grandes clásicos de la banda, como “El gran señor” y “Prima lejana”.

Diego Demarco se suma como invitado a la fiesta de Gustavito.

Además, habrá un espectáculo de humor a cargo de Rebeldes sin Gracia, con Gastón De Marco y Walas Capitán , para completar una experiencia única.

Los organizadores de esta movida anticipan una noche con muchas sorpresas, buena gastronomía y un clima ideal para celebrar el Día del Amigo.

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Quienes deseen reservar una mesa pueden comunicarse al 11 3678-1273.

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