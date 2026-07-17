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17 de julio de 2026
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Gustavito de Los Tulipanes arma la Tuli Fiesta por el Día del Amigo

Gustavito de Los Tulipanes y una serie de invitados estelares arman una noche llena de música, humor y sorpresas en Lomas de Zamora.

Gustavito de Los Tulipanes.&nbsp;

Gustavito de Los Tulipanes. 

El sábado, desde las 21, Bodega Las Lomitas será el escenario de una nueva edición de La Tuli Fiesta – Especial Día del Amigo, una propuesta de Gustativo de Los Tulipanes pensada para disfrutar entre amigos con música en vivo, humor y mucha diversión.

La noche contará con el show de Los Tulipanes, la legendaria banda nacida en la región que mostrará todos sus grandes hits con diversión asegurada.

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Los Tulipanes con invitados especiales

Habrá invitados especiales como Chelo de La Zimbabwe, el líder y cantante de la recordada banda de reggae que irrumpió a fines de los ’80. También será de la partida Diego Demarco, guitarrista de Los Auténticos Decadentes y el cantante de grandes clásicos de la banda, como “El gran señor” y “Prima lejana”.

Además, habrá un espectáculo de humor a cargo de Rebeldes sin Gracia, con Gastón De Marco y Walas Capitán, para completar una experiencia única.

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