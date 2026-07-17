Temperley va por un triunfo para meter presión alta

Temperley buscará estirar su buena senda cuando esta noche reciba a Atlético de Rafaela , en partido correspondiente a la 21º fecha de la zona B de la Primera Nacional . El equipo de Nicolás Domingo es uno de los animadores del torneo e intentará ratificarlo con un triunfo ante su gente.

El encuentro se jugará desde las 20.30, en el estadio Alfredo Beranger. El encargado de impartir justicia será Gonzalo Pereira, asistido por Adrián Delbarba y Juan Ricciardi. Cuarto árbitro: Gastón Iglesias. Televisa: LPF Play.

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Revalidar el punto sumado en Carlos Casares, ante Agropecuario, es el objetivo que Temperley tiene por delante frente a un rival que estrenará cuerpo técnico con el experimentado Fernando Quiroz a la cabeza.

Una victoria le permitirá al Gasolero (31 puntos) escalar hasta al 3º puesto, a la espera del resultado de Tristán Suárez, que el lunes visitará a San Martín de San Juan. La serie positiva de los de Turdera se extiende a siete fechas, donde hilvanó cuatro triunfos y tres igualdades.

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El entrenador no realizaría variantes, puesto que Lucas Angelini (10 tarjetas amarillas) debe un partido de suspensión, por lo que Matías Calzón se mantendrá en el lateral izquierdo. Además, seguirá fuera de los concentrados el volante Luciano Nieto, que sufrió un esguince de rodilla.

El rival presenta nuevo entrenador

Luego de la derrota como local ante Deportivo Maipú de Mendoza (1-3), el entrenador Iván Juárez rescindió de común acuerdo su contrato con el club. Este miércoles fue presentado Fernando Quiroz, que hasta la 7º fecha dirigió a Gimnasia y Tiro de Salta, en la caída contra Central Norte, aunque su salida del Albo no tuvo que ver con el resultado del clásico.

Además, se produjo la desvinculación de Francisco Nouet, que interrumpió el vínculo que tenía con la institución hasta diciembre de 2026.

En la primera rueda fue victoria de Atlético Rafaela por 1-0, en el Nuevo Monumental, con gol de Martiniano Moreno.

Probables formaciones de Temperley y Atlético de Rafaela

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Matías Calzón; Pedro Souto, Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nicolás Ramos, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Federico Jourdan, Juan Capurro, Nahuel Cainelli y Facundo Soloa; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. DT: Fernando Quiroz.

Hora: 20.30. Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.