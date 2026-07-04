Temperley le ganó a Tristán Suárez y da pelea en la Primera Nacional

Temperley le ganó a Tristán Suárez y se anima a soñar

Temperley se impuso 1 a 0 sobre Tristán Suárez por la fecha número 19 de la Primera Nacional y quedó a seis puntos del líder en la categoría. Con gol de Pedro Souto en la primera parte, los dirigidos por Nicolás Domingo lograron una victoria fundamental por la clasificación al Reducido.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Al ser un duelo directo en la parte alta de la tabla de posiciones, ninguno quería regalar nada de terreno. Temperley intentó adueñarse de la pelota desde los primeros minutos con pases rápidos y desbordes. Tristán Suárez, por su parte, se paró bien firme en defensa y buscó salir rápido de contraataque para lastimar.

El quiebre del marcador llegó antes de la media hora de juego. Tras una jugada colectiva muy buena por el sector izquierdo, la pelota le quedó justa a Pedro Souto y el ex Banfield definió de gran manera para vencer la resistencia del arquero rival y desatar la locura de los hinchas en el Alfredo Beranger a los 29 minutos. Con la ventaja por la mínima diferencia, el Gasolero manejó los tiempos del partido hasta que el árbitro Álvaro Carranza marcó el final de la primera mitad.

Resistencia para lograr tres puntos de oro

En el segundo tiempo, Tristán Suárez adelantó sus líneas y realizó variantes para intentar alcanzar el empate. El equipo visitante empujó con centros peligrosos y jugadas de pelota parada. Sin embargo, la defensa de Temperley se mostró muy segura y el arquero Ezequiel Mastrolía respondió con firmeza cada vez que lo llamaron a intervenir.

El director técnico de Temperley movió el banco de suplentes para refrescar las piernas de sus jugadores. El conjunto de Turdera aguantó los ataques desesperados de la visita y también tuvo opciones para estirar la ventaja de contragolpe. Finalmente, el resultado no se movió más. Fue un triunfo muy festejado por todo el pueblo Gasolero porque les permite prenderse con fuerza en la pelea grande de la Zona B de la Primera Nacional, con aspiraciones de ingresar a la zona de Reducido.

Con este resultado, Temperley alcanzó los 30 puntos en su zona, se ubica en el cuarto puesto y suma 6 partidos invicto, ya que se impuso en 4 de sus últimas 5 presentaciones. En la próxima fecha, visitará a Agropecuario de Carlos Casares.