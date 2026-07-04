Temperley le ganó a Tristán Suárez y da pelea en la Primera Nacional

Temperley le ganó a Tristán Suárez y se anima a soñar
Temperley se impuso 1 a 0 sobre Tristán Suárez por la fecha número 19 de la Primera Nacional y quedó a seis puntos del líder en la categoría. Con gol de Pedro Souto en la primera parte, los dirigidos por Nicolás Domingo lograron una victoria fundamental por la clasificación al Reducido.
El partido comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Al ser un duelo directo en la parte alta de la tabla de posiciones, ninguno quería regalar nada de terreno. Temperley intentó adueñarse de la pelota desde los primeros minutos con pases rápidos y desbordes. Tristán Suárez, por su parte, se paró bien firme en defensa y buscó salir rápido de contraataque para lastimar.
El quiebre del marcador llegó antes de la media hora de juego. Tras una jugada colectiva muy buena por el sector izquierdo, la pelota le quedó justa a Pedro Souto y el ex Banfield definió de gran manera para vencer la resistencia del arquero rival y desatar la locura de los hinchas en el Alfredo Beranger a los 29 minutos. Con la ventaja por la mínima diferencia, el Gasolero manejó los tiempos del partido hasta que el árbitro Álvaro Carranza marcó el final de la primera mitad.
Resistencia para lograr tres puntos de oro
En el segundo tiempo, Tristán Suárez adelantó sus líneas y realizó variantes para intentar alcanzar el empate. El equipo visitante empujó con centros peligrosos y jugadas de pelota parada. Sin embargo, la defensa de Temperley se mostró muy segura y el arquero Ezequiel Mastrolía respondió con firmeza cada vez que lo llamaron a intervenir.
El director técnico de Temperley movió el banco de suplentes para refrescar las piernas de sus jugadores. El conjunto de Turdera aguantó los ataques desesperados de la visita y también tuvo opciones para estirar la ventaja de contragolpe. Finalmente, el resultado no se movió más. Fue un triunfo muy festejado por todo el pueblo Gasolero porque les permite prenderse con fuerza en la pelea grande de la Zona B de la Primera Nacional, con aspiraciones de ingresar a la zona de Reducido.
Con este resultado, Temperley alcanzó los 30 puntos en su zona, se ubica en el cuarto puesto y suma 6 partidos invicto, ya que se impuso en 4 de sus últimas 5 presentaciones. En la próxima fecha, visitará a Agropecuario de Carlos Casares.
Final del partido
Temperley le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez y se prende en la lucha por el liderazgo de su zona.
Se salvó Temperley
Luego de un córner desde la derecha Agustín Baldi intentó con un remate de media vuelta y su remate se fue desviado. Temperley aguanta la victoria.
Casi marca en la primera que toca
Con una gran media vuelta, Alejandro Melo probó a Joaquín Bigo y estuvo muy cerca de poner el 2 a 0 para Temperley. El arquero desvió el remate y le ahogó el grito al delantero.
Debuta el refuerzo
Ingresa Alejandro Melo en Temperley por Franco Benítez y hace su debut con la camiseta del Gasolero.
Temperley se repliega y Tristán Suárez busca el empate
El equipo dirigido por Nicolás Domingo ahora se para de contragolpe y los de Ezeiza toman el protagonismo del encuentro.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Temperley y Tristán Suárez los segundos 45 minutos
Final del primer tiempo
Temperley le gana a Tristán Suárez por 1 a 0 con gol de Pedro Souto.
Otra vez Temperley arrima peligro
El Gasolero tuvo su chance en la cabeza de Lorenzo Monti, pero su disparo se fue desviado. Sobre el final del primer tiempo, Temperley sigue siendo superior y justifica la victoria.
Tristán Suárez tuvo el empate
El Lechero se acercó y con un disparo de Diego Becker por arriba del travesaño tuvo la posibilidad para igualar el encuentro.
!!!!GOOOOOOL DE TEMPERLEY¡¡¡¡
Una gran combinación en ataque culminó con un pase de Franco Benítez a Pedro Souto, quien ingresó libre por izquierda y le rompió el arco a Joaquín Bigo. Gana Temperley merecidamente por 1 a 0.
Gran jugada de Temperley pero no pudo ser
Una buena sociedad en ataque del equipo de Nicolás Domingo finalizó con un remate de Gerónimo Tomasetti que se fue cerca. Otra vez Temperley hace méritos para marcar la apertura del marcador.
Clima caldeado en Turdera
El árbitro Álvaro Carranza amonestó a Brian Aguilar y todo Tristán Suárez fue contra el juez. Los insultos desde la platea hacia el árbitro y los jugadores de la visita comenzaron a intensificarse pero no pasó a mayores. El partido se juega en la cancha y en las tribunas.
Increíble
Temperley tuvo el primero en los pies de Pedro Souto, pero el ex Banfield envió su remate por arriba del travesaño a centímetros del arco defendido por Joaquín Bigo.
Soprendió Temperley en el inicio
El Gasolero busca ser protagonista y de entrada con un remate de Adrián Arregui que se fue desviado tuvo la primera de peligro.
Comenzó el partido
Ya juegan Temperley y Tristán Suárez por la fecha número 19 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Pedro Souto, Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Kruger. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a Tristán Suárez por la fecha 19 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/zgTcM6RnDk— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 4, 2026
Tristán Suarez: Joaquín Bigo; Mauricio Guzmán, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Henry; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén, Álvaro Veliez; Maximiliano Álvarez y Augusto Berrondo. DT: José María Martínez.
Estadio: Alfredo Beranger
Árbitro: Álvaro Carranza
TV: LPF Play
Ya se viene Temperley ante Tristán Suarez en el Alfredo Beranger
El Gasolero ya tiene su indumentaria lista para salir a la cancha y enfrentar al Lechero por la fecha número 19 de la Primera Nacional.
VESTUARIO LISTO PARA HOYHOY#JuegaElCele pic.twitter.com/lKZcWP37sn— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 4, 2026