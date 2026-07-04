El reclamo de Pincoya en Gran Hermano tras la visita de su hermana en el Congelados

La visita de Paola , la hermana de Pincoya, generó una enorme emoción en Gran Hermano Generación Dorada durante una nueva edición del Congelados, uno de los momentos más esperados del certamen de Telefe y que es un clásico en las últimas ediciones del reality.

A pesar de que el reencuentro estuvo lleno de abrazos y besos, una vez que terminó el Congelados la participante chilena no pudo contener la angustia y protagonizó un momento muy polémico.

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Apenas ingresó a la casa, Paola buscó transmitirle tranquilidad con un mensaje cargado de cariño. "Lo que me costó llegar acá, pero lo logré", "Te amo", "Estamos contentos", "Sé tu misma, juega", "Qué linda que estás", fueron algunas de las frases que le dedicó mientras la abrazaba.

De todos modos, cuando finalizó ese momento y los participantes pudieron volver a moverse, Pincoya salió corriendo desesperada hacia una de las puertas de la casa y rompió en llanto.

"Paola, por qué no me dijiste más cosas de Felipe. ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?", gritó, completamente quebrada por la emoción.

Siguió la tensión en Gran Hermano

Al verla desconsolada, sus compañeros se acercaron de inmediato para contenerla. "Te dijo que todo está bien", intentó tranquilizarla Yanina Zilli.

De todos modos, la participante chilena, todavía entre lágrimas, expresó el motivo de su angustia: "Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas".

Entonces Yanina Zilli volvió a recordarle el mensaje que había recibido de su familia: "Dijo que está todo bien, que juegues, que te ríass, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que están felices, que Felipe está bien, que está grande".

A pesar de esto, Pincoya confesó cuál era la preocupación que más la angustiaba y qué esperaba recibir: "Quería que me dijera que mamá está bien".