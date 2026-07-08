Fernando Brandán: "Temperley está para pelear todo el campeonato"

Temperley se acomodó en el lote de vanguardia de la zona B de la Primera Nacional al derrotar a un rival directo como Tristán Suárez . El delantero Fernando Brandán fue cauteloso a la hora de hablar sobre la seguidilla invicta de su equipo, luego de haber transitado la vereda opuesta. “Para nosotros no cambia nada”, aseguró.

Con el 1-0 se trepó al 4º puesto, igualó la línea del Lechero y quedó a siete del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Gasolero va y la ilusión no tiene techo.

La ilusión del Gasolero. Souto, tras el triunfo de Temperley: "Fuimos justos merecedores de la victoria"

Después del clásico contra Los Andes , el equipo de Nicolás Domingo entró en un laberinto de ocho fechas sin triunfos. A partir de la victoria ante San Martín de San Juan suma tres más y un empate, de cara a Agropecuario Argentino.

En diálogo con el Show de Temperley, el mendocino explicó que este buen momento se vive “igual que cuando estábamos mal porque el dolor lo seguimos acarreando hasta la fecha de hoy y para nosotros no cambia nada cuando entramos al vestuario. Trabajamos de la misma manera”.

Lleva tres goles en la temporada.

El triunfo ante Tristán Suárez tuvo el valor, como reconoció el entrenador, de haberlo conseguido ante un rival que lo superaba en la tabla y que había que bajar. “Alegría porque hicimos un gran esfuerzo, un partido durísimo, dónde tienen un buen equipo y por algo está donde está. Era un gran desafío y contentos por el resultado”, graficó Fernando Brandán lo que fue el 1-0.

Además, quién lleva tres goles en la temporada, se mostró convencido del buen grupo que integra, redobló la apuesta y afirmó que “Temperley está para pelear todo el campeonato, desde la fecha uno. El que duda…”.

Carlos Casares será el próximo destino

Carlos Casares es la próxima estación de la temporada para Temperley. Agropecuario Argentino está último, en zona de descenso. Cambió tres veces de entrenador. Tras la salida de Adrián Adrover tomó el plantel su ayudante Patricio Toranzo. Y desde la 19º fecha al Sojero lo dirige Gabriel Gómez.

Sobre las claves del partido, el experimentado futbolista del Gasolero manifestó que el objetivo es “tratar de hacer nuestro juego, con nuestras armas, ir a buscar los tres puntos. Es fútbol y Dios dirá”.

El partido se jugará el domingo desde las 16, en el estadio Ofelia Rosenzuaig, con el arbitraje de Matías Billone Carpio, secundado por Mauro Ramos Errasti y Matías Balmaceda. Cuarto árbitro: Franco Morón. Televisa: LPF Play.

Para finalizar, le dejó un mensaje alentador al hincha: ”Qué disfrute porque trabajamos para que ellos estén contentos toda la semana. A veces se da, a veces no, cuando no se da no somos los peores, cuando se da tampoco somos los mejores. Somos un grupo de personas que deja todo por la camiseta en cualquier partido, en cualquier situación y en cualquier cancha”.