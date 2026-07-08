La Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA pero así se quitó una maldición

A pesar de la gran victoria que logró ante Egipto para avanzar a los cuartos de final, la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026 y ahora el que está en lo más alto es Francia , que lo superó tras su victoria a Paraguay.

Esto, sin embargo, es una noticia que se celebra en la previa al duelo ante Suiza , pactado para el sábado a las 22 en Kansas City, fundamentalmente para los supersticiosos. Y es que, hasta el momento, ninguna selección que llegó en el primer puesto a la cita mundialista logró coronarse campeona.

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Argentina había arrancado la Copa del Mundo en lo más alto del ranking gracias a las victorias en los amistosos ante Honduras e Islandia, pero la última actualización -se realiza en tiempo real- trajo modificaciones en las principales posiciones, algo que algunos festejaron como un triunfo.

Con la victoria ante Paraguay en el cruce de octavos de final, Francia llegó a 1925.86 puntos en la tabla de posiciones y con esto superó a la Albiceleste, que quedó por detrás con 1925.15 unidades tras la agónica victoria ante los egipcios. Más abajo se encuentran España (1912.34 puntos), Inglaterra (1871.39 puntos) y Brasil (1804.92 puntos).

Ahora, con el retorno de los galos a la cima, que escaló dos puestos con la última actualización, el conjunto nacional afrontará el cruce de cuartos de final libre de la carga de ese histórico mito sobre sus hombros.

Los antecedentes que preocupaba a la Selección Argentina

Desde 1998, la maldición del ranking FIFA la sufrieron varias potencias, ya que ninguna pudo romper este mito.

A Brasil le pasó en tres oportunidades: en 1998, perdió la final ante Francia; en 2006 y 2022, cayó en cuartos de final ante ante los galos y Croacia, respectivamente.

Sin embargo, la “Verdeamarela” no fue la única. También lo sufrió Francia en 2002, siendo eliminado en primera rueda; a España y Alemania les pasó lo mismo en 2014 y 2018, respectivamente.

Así está el Ranking FIFA