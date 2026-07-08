Cañuelas: mataron a un hombre en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

Un vecino de Cañuelas murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 . Quedó en medio de una pelea entre dos grupos. Hay un detenido.

Tras la agónica victoria del equipo de Lionel Scaloni por 3-2 ante Egipto, las calles de todo el país se tiñeron de celeste y blanco . La gente salió a celebrar con camisetas y banderas argentinas y en muchos casos cortaron las calles. Sin embargo, hubo un episodio que manchó los festejos.

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Todo ocurrió en el cruce de Libertad y 25 de Mayo , en Cañuelas. Franco Daniel Depauli, de 46 años , estaba en el bar “Hueney” cuando advirtió que había disturbios en la calle. Se estaban peleando dos grupos. De inmediato salió y se dirigió hasta su auto para buscar un objeto que guardaba en el baúl. En ese momento, fue alcanzado por un piedrazo .

El fuerte impacto provocó que el hombre cayera inconsciente sobre la vía pública, con una herida en la frente .

Tragedia en Cañuelas

Detuvieron al presunto autor del piedrazo mortal en Cañuelas.

Al haber tantas personas en el lugar, su familia decidió trasladar a Franco por sus propios medios al Hospital Marzetti de Cañuelas, ya que era imposible que pasara alguna ambulancia. Depauli llegó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarlo durante casi una hora, pero no pudieron salvar su vida.

Tras la muerte del hombre de 46 años, la Policía comenzó a investigar lo sucedido. Se determinó que el piedrazo llegó desde un sector donde se habían enfrentado dos grupos que protagonizaron una fuerte pelea, con cascotes y botellas.

Horas después, efectivos de la Comisaría 1ª de Cañuelas detuvieron a un joven de 20 años que habría participado de la pelea y fue señalado como el presunto autor del piedrazo. El detenido tiene antecedentes por robo. Quedó imputado por “homicidio simple”.