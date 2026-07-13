Nicolás Domingo: "No es el Temperley que nos tiene acostumbrados"

La Primera Nacional es pareja. Y Temperley lo comprobó una vez más. El equipo de Nicolás Domingo llegó a las siete fechas invicto, con un triunfos y dos empates como visitante, aunque no pudo imponer condiciones y achicarle la brecha a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que como local igualó con Chacarita y mantuvo los siete puntos.

La tabla marca equipos en ascenso y otros peleando abajo. Pero, a la hora de jugar, todo se equilibra. Temperley fue a Carlos Casares a enfrentar a Agropecuario, en zona de descenso y quedó demostrado que las complicaciones son moneda corriente cada fin de semana.

Para el técnico del Gasolero , la cancha fue un factor condicionante y lo expresó en diálogo con LocosxTemperley. “En esta categoría, al menos para mí, desde el análisis no hay ningún partido fácil. Cuando querés decir eso la cosa no sale bien, entonces todos son complicados, tienen sus dificultades y no era desde lo táctico, era el campo de juego”, analizó.

También hizo hincapié en que el DT de Agropecuario cambió su táctica: “El rival siempre jugó con línea de cuatro y hoy –por el domingo- con cinco; entonces significa que también han tomado recaudos para cerrar nuestros caminos, lo cual fue muy difícil conseguirlo, pero no porque no pudimos estar en partido, sino porque la cancha no te permitía trasladar la pelota, jugar a un toque. En el segundo tiempo cambiamos características, intentamos jugar más directo, pero nada, sumamos y seguimos en la lucha.

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El partido careció de atractivos, por lo que Nicolás Domingo volvió a insistir con que “la cancha estaba muy mala. No era un partido que permitía que nuestro juego fluyera. Por momentos intentábamos de atrás, pero cuando necesitás una justeza, otra firmeza en los pases, eficacia, precisión, la cancha perjudicaba. Fue un partido trabado, hubo dos o tres situaciones de gol por lado, lo más importante es que mantuvimos buenos niveles, estuvimos bien en los duelos, no nos convirtieron y seguimos sumando”.

Nicolás Domingo y la adaptación

Consideró que el 0-0 “fue lo más justo”, porque “no hubo un dominador” en la fría tarde casarense. “No hubo gran fútbol, no es el Temperley que nos tiene acostumbrados, pero hay que adaptarse porque no es fácil proponer lo que proponemos siempre y sobre todo cuando las condiciones no están dadas. El equipo se adaptó muy bien”, subrayó.

Ante la baja por suspensión de Lucas Angelini, el lateral izquierdo lo ocupó el juvenil Matías Calzón. “Conforme con él, con el plantel, con los cambios, el equipo sigue en crecimiento. Creo que venimos haciendo las cosas muy bien, pero siempre hay que ir por más”, finalizó.

La semana de trabajo será más corta de lo habitual, ya que por la 21º fecha de la zona B, Temperley recibirá a Atlético de Rafaela (renunció Iván Juárez a la conducción técnica) el próximo viernes, desde las 20.30.