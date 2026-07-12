Temperley igualó ante Agropecuario y no pudo descontar

Un punto agridulce para Temperley
Temperley no pudo quedarse con la victoria en Carlos Casares al empatar sin goles con Agropecuario, que se encuentra en puesto de descenso. El Gasolero se mantuvo 4º en la zona B de la Primera Nacional con 31 puntos, a siete de Gimnasia de Jujuy, que como local igualó ante Chacarita.
No fue un buen partido de Temperley, al que le costó adaptare al partido frente a un rival urgido y que en el balance general le llegó más veces. El equipo de Nicolás Domingo estiró a siete fechas su racha positiva.
Franco Díaz rodeado de rivales.
El local manejó mejor la pelota, tuvo las intenciones de ir a buscar el resultado, aunque sin eficacia, por algo el lugar que ocupa en la tabla. La mejor fue un remate cruzado de Alejandro Gagliardi que manoteó abajo Ezequiel Mastrolía. Con menos tenencia, el Gasolero fue más directo. Con Gabriel Hauche y Facundo Krüger dispuso de dos llegadas abortadas por Germán Salort.
Temperley se conformó
La misma postura tomó el elenco Sojero para el complemento. Se animó más, el vértice derecho tembló ante un remate de Braian Aranda. Estaba anímicamente mejor el local. Temperley no tenía fútbol en campo rival.
Nicolás Domingo cambió piezas en el medio y la delantera, retrasó a Pedro Souto sobre la banda defensiva, pero siguió inconexo, a tal punto que no generó jugadas de peligro. Sobre el final, Agropecuario echó el resto con mucha gente en el área rival, sin la fortuna de lograr lo que buscó. Empate con poco para el análisis y mucho por mejorar para ambos.
Terminó el partido
Temperley igualó 0-0 con Agropecuario y continuó a siete puntos del líder Gimnasia de Jujuy.
Temperley no logra romper el cero
En un partido parejo, el equipo de Nicolás Domingo no puede quebrar a Agropecuario. Quedan 15 minutos.
Por arriba apareció el visitante
Córner de Alejandro Melo para el cabezazo de Valentín Aguiñagalde que controló el “1”.
Se movió el travesaño, zafó Temperley
Probó Braian Aranda de afuera, la pelota se estrelló en el vértice izquierdo.
Avisó el local de arranque
Apareció Alejandro Gagliardi entre Lorenzo Monti y Oswaldo Pachero rematando defectuosamente.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley va en busca de los tres puntos que le permitan afianzarse en la zona B de la Primera Nacional.
Terminó el primer tiempo
Agropecuario y Temperley empatan sin goles en el estadio Ofelia Rosenzuaig.
Sobre el cierre lo tuvo Pesadilla Krüger
El delantero apareció por izquierda, pero el arquero se jugó la vida para taparle el remate.
Se aproximó el Gasolero
Gabriel Hauche buscó el segundo palo, gran respuesta de Germán Salort.
Agropecuario maneja la pelota
El Sojero tiene el control del juego, empuja a su rival, pero le falta resolución en los metros finales.
Matías Calzón fue titular en Temperley.
Brillante salvada de Ezequiel Mastrolía
El arquero del Gasolero se lanzó sobre su derecha para ahogarle el grito a Alejandro Gagliardi.
Llegada clara de Temperley
Pase de Franco Benítez para Facundo Krüger que sacudió la parte exterior de la red.
Comenzó el partido en Carlos Casares
En el estadio Ofelia Rosenzuaig, juegan Agropecuario y Temperley. Los dirigidos por Nicolás Domingo arrastran una sólida racha de seis encuentros sin conocer la derrota y vienen de vencer por la mínima a Tristán Suárez.
Así forman Agropecuario y Temperley
Agropecuario (Carlos Casares): Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González y Milton Ramos; Braian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Enzo Aguirre y Rodrigo Castro; Carlos Auzqui y Alejandro Gagliardi. DT: Gabriel Gómez.
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Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Matías Calzón; Pedro Souto, Adrián Arregui, Franco Díaz y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
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Hora: 16. Árbitro: Matías Billone. Estadio: Ofelia Rosenzuaig.