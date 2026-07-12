Temperley igualó ante Agropecuario y no pudo descontar

Un punto agridulce para Temperley

Temperley no pudo quedarse con la victoria en Carlos Casares al empatar sin goles con Agropecuario, que se encuentra en puesto de descenso. El Gasolero se mantuvo 4º en la zona B de la Primera Nacional con 31 puntos, a siete de Gimnasia de Jujuy, que como local igualó ante Chacarita.

No fue un buen partido de Temperley, al que le costó adaptare al partido frente a un rival urgido y que en el balance general le llegó más veces. El equipo de Nicolás Domingo estiró a siete fechas su racha positiva.

Franco Díaz rodeado de rivales.

El local manejó mejor la pelota, tuvo las intenciones de ir a buscar el resultado, aunque sin eficacia, por algo el lugar que ocupa en la tabla. La mejor fue un remate cruzado de Alejandro Gagliardi que manoteó abajo Ezequiel Mastrolía. Con menos tenencia, el Gasolero fue más directo. Con Gabriel Hauche y Facundo Krüger dispuso de dos llegadas abortadas por Germán Salort.

Temperley se conformó

La misma postura tomó el elenco Sojero para el complemento. Se animó más, el vértice derecho tembló ante un remate de Braian Aranda. Estaba anímicamente mejor el local. Temperley no tenía fútbol en campo rival.

Nicolás Domingo cambió piezas en el medio y la delantera, retrasó a Pedro Souto sobre la banda defensiva, pero siguió inconexo, a tal punto que no generó jugadas de peligro. Sobre el final, Agropecuario echó el resto con mucha gente en el área rival, sin la fortuna de lograr lo que buscó. Empate con poco para el análisis y mucho por mejorar para ambos.