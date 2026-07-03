El emotivo encuentro del hijo de Ernestina Pais con un ídolo del rock argentino

El hijo de Ernestina Pais.

Benicio Guyot, el único hijo de la periodista Ernestina Pais, volvió a expresarse a través de sus redes sociales en agradecimiento por el apoyo y la contención recibidos casi una semana después del fallecimiento de su madre en un trágico accidente ferroviario.

El joven mantiene un marcado bajo perfil mediático; sin embargo, tras la exposición de las últimas semanas por la muerte de su mamá y ante la gran cantidad de comunicaciones recibidas, se hizo eco en su perfil de Instagram y agradeció las muestras de cariño.

Además, posteó una fotografía junto a Charly García, en un cálido encuentro. En la postal, se los puede ver en un departamento, mientras el joven toma de los hombros al ídolo del rock argentino con cariño. Delante de la publicación escribió: “Con un enorme. Gracias”, y añadió un corazón rojo.

El hijo de Ernestina Pais con Charly Garcia. Qué declaró José María Muscari por la muerte de Ernestina Pais Por su parte, el productor José María Muscari declaró en la causa que investiga el deceso de Ernestina Pais, tras haber sido embestido en su vehículo por el Tren de la Costa en un cruce en San Isidro.

El director teatral sostuvo: “Lamentablemente, es más triste decir que quien más quería vivir era Ernestina. No era una persona con ninguna crisis. Estaba con tratamiento, algo que es de público conocimiento”.

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