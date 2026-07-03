El Colegio Boston de Banfield recolecta lanas para hacer mantas solidarias

En agosto o septiembre los padres se van a sumar al armado de las mantas.

La campaña solidaria "Boston te abriga" ya está activa gracias a los alumnos de 6° año del Nivel Primario del Colegio Boston de Banfield . La iniciativa apunta a realizar mantas tejidas y donarlas en su viaje de estudios que será en la ciudad de Quequén . Para ello están juntando lanas de todo tipo y color.

Para poder llevar al destino elegido, las mantas tejidos, las familias del colegio y los vecinos de todo Lomas pueden acercar al establecimiento educativo, lanas, ovillos de cualquier grosor a las sedes del nivel inicial (Hipólito Yrigoyen 7671) , primario (Vieytes 137) o secundario (Hipólito Yrigoyen 7663).

"Los chicos ya están armando los cuadrados para luego invitar a las familias a unirlos y formar las mantas", detalló la directora del nivel primario, Mónica Alonso .

El viaje de egresados de los alumnos será en noviembre por lo que hay tiempo de llevar adelante este proyecto que encaran. Según especificaron, se dedicarán a hacer cuadrados de lana para luego unirlas y convertirlas en mantas de abrigo.

Como hacer para colaborar con el colegio de Banfield

Los vecinos que tengan ganas de ayudar en el proyecto solidario que encaran los estudiantes, pueden hacerlo de distintas maneras: acercando la lanas a las sedes ya especificadas del colegio, ir juntando esos ovillos de lana que sobren en casa porque todo sirve para poder abrigar a las personas que más lo necesitan.

Sobre la entrega de las mantas contaron que lo harán recién en el mes de noviembre cuando los chicos viajen, y además de donar lanas, también están recibiendo cuadrados ya tejidos para que sea más rápido el armado de las mantas.

"Todo ayuda y los chicos de 6° año esperan con ansias la ayuda de toda la comunidad", especificaron las autoridades del colegio.

A través de las redes sociales, los mismos alumnos están haciendo la difusión de la campaña para que más personas se sumen al proyecto solidario. Allí, detallaron que quienes quieran donar sus cuadrados de lana tejidos deben tener un tamaño de 15x15 centímetros.

Además, hasta hicieron un reel en formato de tutorial para enseñar como confeccionar un telar en casa y así armar los cuadraditos de 15x15 centímetros.

"A los mismo alumnos se les ocurrió hacer algo solidario. Si bien , siempre la escuela hace distintas colectas del Día del Niño donde cada familia elige un ahijado del hogar y cumple su sueño, este año también lo vamos a hacer, pero los chicos quisieron hacer algo distinto para dejar en el marco de su viaje de egresados", explicó la directora.

Desde el colegio afirmaron que la campaña salió este martes y están en pleno proceso de difusión para que las lanas, ovillos y cuadraditos lleguen a alguna de las sedes que tiene el colegio en Lomas.

Por el momento, los mismos alumnos esperan algún tiempo libre como el recreo para confeccionar ellos mismos lo cuadraditos de lana. "Esto recién comenzó, pero ya armaron muchos cuadraditos y en agosto o septiembre vienen las familias a armar las mantas", aseguró Alonso.

Para más información entrar en la cuenta de Instagram: @colegiobostonbanfield