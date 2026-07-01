miércoles 01 de julio de 2026
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1 de julio de 2026
Cinco detenidos.

Robaron una camioneta en Banfield y los atraparon en Lanús

Durante el robo en Banfield se habían llevado un celular. El rastro satelital fue clave para encontrarlos.

La camioneta robada en Banfield.

La camioneta robada en Banfield.

Cinco delincuentes que habían participado del robo de una camioneta en la localidad de Banfield fueron detenidos por la Policía en Lanús Oeste.

Todo empezó días atrás cuando un grupo de ladrones robó una Ford Kuga en Banfield. Durante el asalto, sustrajeron también el teléfono celular de la víctima. Este elemento terminó siendo clave para los investigadores.

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A la hora de analizar la ubicación del celular robado, el rastreo satelital mostró que se encontraba en la calle Tacuarí al 900, en Lanús Oeste. A partir de ese dato, la Justicia de Lomas de Zamora se ordenó un allanamiento de urgencia en el lugar.

Cinco detenidos por el robo en Banfield

allanamiento

Efectivos de la Comisaría 4ª de Lanús y de la Fuerza Barrial de Aproximación llevaron adelante el operativo. Los delincuentes intentaron escapar y se refugiaron en una casa cercana, pero todos terminaron detenidos.

Según informaron fuentes del caso, uno de los arrestados tenía pedido de captura nacional e internacional por “homicidio agravado” y llevaba un arma de fuego cargada. Otro de los sujetos era buscado por venta de drogas, desobediencia y abuso de arma.

La Policía recuperó la camioneta robada e incautó un arma de fuego, cargadores, municiones, teléfonos celulares, documentación y varias pertenencias de la víctima del robo en Banfield.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora y la UFI N°5 de Avellaneda-Lanús. Finalmente se ordenó hacer efectivizar la detención de dos de los cinco delincuentes, mientras que los otros tres quedaron supeditados a la causa.

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