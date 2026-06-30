Tragedia en Villa Fiorito: robó, fue atropellado por un colectivo y murió

Un delincuente murió tras ser atropellado por un colectivo en la localidad de Villa Fiorito . Robó celulares y luego fue embestido cuando intentaba escapar.

El terrible episodio ocurrió este martes por la mañana en la esquina de las calles Islandia y Murature . Según indicaron testigos, todo empezó cuando un sujeto robó varios celulares a bordo de un colectivo.

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El ladrón bajó de la unidad e intentó salir corriendo, pero terminó de la peor manera. Al tratar de cruzar hacia la otra vereda, fue embestido por un colectivo en el mencionado cruce y perdió la vida prácticamente en el acto.

Conmoción en Fiorito

El cuerpo del delincuente quedó tirado sobre el asfalto, ante la vista de varios vecinos. Un patrullero de la Policía Bonaerense se acercó al lugar y cubrió el cadáver hasta la llegada de los peritos y la Policía Científica.

“Le robó al colectivero y a dos mujeres. Tenía un cuchillo”, indicó un testigo de la zona en diálogo con La Unión.

La fiscalía interviniente intenta determinar cómo ocurrieron los hechos exactamente. Efectivos de la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora tomaron testimonios en la zona para esclarecer el hecho.