Alerta amarilla por frío extremo en el AMBA: cuánto grados hará en Lomas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que afecta de forma directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA ) y se extiende por una amplia franja del territorio nacional.

La alerta coincide con el ingreso de una masa de aire muy frío que provocó un fuerte descenso de las temperaturas en la región metropolitana. Las autoridades climáticas piden extremar los cuidados, porque implica un efecto leve a moderado en la salud de las personas.

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A abrigarse. Arranca una semana de mucho frío con temperaturas mínimas que no llegan a los 5°

Según el pronóstico del SMN, el jueves y viernes se perfilan como los días más fríos del año, con temperaturas cercanas a los 0°C en la Ciudad de Buenos Aires y bajo cero en varias localidades del Conurbano, especialmente en la zona Sur. Las condiciones estarán acompañadas por tiempo estable, sin lluvias y con heladas durante las primeras horas del día.

En Lomas de Zamora se esperan tres días con temperaturas bajo cero. Este miércoles amaneció con -1ºC y el termómetro llegará a 12º. El jueves el panorama empeora con -3º de mínima pero 10º de máxima. El mismo escenario se repetirá el viernes, siempre con cielo algo a parcialmente nublado.

El sábado hay un poco de alivio, aunque sigue el frío: 4º de mínima de 14º de máxima. El domingo mejora un poco más, el termómetro oscilará entre 6º y 12º, pero con cielo nublado.

Ante el frío extremo, el SMN aconseja:

-Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

-Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

-Consumir bebidas calientes y mantenerse bien hidratado.

-Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables ante este tipo de eventos meteorológicos.