miércoles 01 de julio de 2026
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1 de julio de 2026
Hay que abrigarse.

Alerta amarilla por frío extremo en el AMBA: cuánto grados hará en Lomas

El jueves y viernes se perfilan como los días más fríos del año en Lomas, según el SMN, que pide extremar los recaudos para cuidar la salud.

Frío extremo para el AMBA.&nbsp;

Frío extremo para el AMBA. 

La alerta coincide con el ingreso de una masa de aire muy frío que provocó un fuerte descenso de las temperaturas en la región metropolitana. Las autoridades climáticas piden extremar los cuidados, porque implica un efecto leve a moderado en la salud de las personas.

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Según el pronóstico del SMN, el jueves y viernes se perfilan como los días más fríos del año, con temperaturas cercanas a los 0°C en la Ciudad de Buenos Aires y bajo cero en varias localidades del Conurbano, especialmente en la zona Sur. Las condiciones estarán acompañadas por tiempo estable, sin lluvias y con heladas durante las primeras horas del día.

El sábado hay un poco de alivio, aunque sigue el frío: 4º de mínima de 14º de máxima. El domingo mejora un poco más, el termómetro oscilará entre 6º y 12º, pero con cielo nublado.

Ante el frío extremo, el SMN aconseja:

-Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

-Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

-Consumir bebidas calientes y mantenerse bien hidratado.

-Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables ante este tipo de eventos meteorológicos.

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