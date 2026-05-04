Con el frío, en Lomas de Zamora refuerzan la prevención de enfermedades respiratorias

Con la llegada del frío , en Lomas de Zamora se refuerzan las acciones del Municipio para prevenir, detectar y responder ante las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

Las IRAB son enfermedades que comprometen pulmones, bronquios y bronquiolos. La población más vulnerable son los menores de 2 años y, en una época donde aumentan los contagios , en la ciudad se lleva adelante un trabajo en red con los 40 Centros Integrales de Salud (CIS) , los hospitales del Municipio , el Hospital Gandulfo y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la atención, hacer un seguimiento y registro en tiempo real, y gestionar una evaluación dinámica de los casos.

El mes pasado se organizó una capacitación para responsables de cada nivel del sistema sanitario y entregaron saturómetros pediátricos y adultos a los CIS. Los profesionales remarcaron la importancia de estar atentos a los signos de alarma que pueden tener los niños y niñas como no comer bien, estar agitados, que les cueste dormir, tengan fiebre o irritabilidad. Frente a esto, es importante hacer la consulta en el hospital o centro de salud más cercano para evitar complicaciones de salud e internaciones.

Las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas también afectan a mayores de 65 años, embarazadas y personas con patologías de riesgo. Para prevenirlas, es importante que se den la vacuna antigripal que también está indicada para los niñas y niños de 6 a 24 meses.

Los vecinos pueden vacunarse gratis de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13, en el HDI Banfield (Cochabamba 922) y en el HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002). La vacuna también está disponible de lunes a viernes, de 8 a 13, en el Hospital Alende de Budge (Claudio de Alas y Azamor), y de lunes a viernes, de 8 a 16, en los Centros Integrales de Salud que funcionan en los distintos barrios y cuyas direcciones pueden encontrarse en la web del Municipio.

Salud: cómo hacer consultas médicas virtuales en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas plataforma virtual de Telemedicina creada por el Municipio para que los vecinos hagan consultas médicas desde sus casas. Desde un dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono se puede acceder a atención médica en pediatría (pacientes de 0 a 14 años), clínica médica (pacientes de 15 años en adelante) y para el grupo familiar.

Los profesionales de salud atenderán a los vecinos, indicarán los pasos a seguir según cada caso y, finalizada la consulta, mandarán los documentos generados durante la consulta como recetas, certificados, indicaciones y órdenes para estudios.

Para usar el servicio de Telemedicina hay que entrar a la página web y crear una cuenta con los datos personales. Más de 5.200 vecinos hicieron consultas médicas con especialistas durante el año pasado.