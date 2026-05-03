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3 de mayo de 2026
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Nicole Neumann contó qué artista internacional la encaró en un boliche

Nicole Neumann recordó que una popular figura del mundo del espectáculo intentó conquistarla en un boliche y hasta la quiso sumar a su show.

Confesiones de Nicole Neumann.
Confesiones de Nicole Neumann.

Nicole Neumann, en medio de los rumores de crisis y separación de su marido Manu Urcera, desempolvó una vieja anécdota y recordó que un famoso artista internacional intentó conquistarla en un popular boliche porteño, donde muchos famosos eran habitués en otros tiempos.

En el programa de streaming Solo con Niki que conduce y trabaja junto a su hermana Gege Neumann, la modelo recordó cuando una conocida figura del espectáculo la encaró en Tequila.

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Se trata del mago David Copperfield, quien muchos años atrás se acercó a ella al verla pasar en una disco y hasta le pidió su número de teléfono.

“A mí me encaró David Copperfield en Tequila. Pará, ¿sigue vivo pobre? Por ahí lo estoy matando...", lanzó entre risas Nicole Neumann.

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David Copperfield intentó conquistar a Nicole Neumann.

David Copperfield intentó conquistar a Nicole Neumann.

Nicole Neumann recordó más detalles

Y luego dio más detalles de aquel momento ocurrido hace muchos años: "Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”.

“Pasé y me frenó y me empezó a decir ´bueno, querés dejarme tu teléfono. Me encantaría conocerte, quizás podés ser parte del show´ y le dije, ´no, bueno´. Era groso. Era mega. Pero para mí no tenía facha”, cerró sobre aquel fallido encuentro con el famoso ilusionista estadounidense.

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