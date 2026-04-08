El furioso reclamo de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero protagonizaron una nueva escandalosa polémica luego que la modelo reveló que Allegra, una de sus hijas, había estado internada y desde el lado del exfutbolista dieron a entender que ella no acompañó a la adolescente.

El escándalo fue tal que hasta Allegra, la hija de la modelo y el Poroto, debió hacer un descargo en sus redes sociales. En este contexto, Nicole Neumann salió a hablar en Puro Show y contó su versión: “Todo es espantoso, todo. Acá las que sufren son las criaturas, pero hay gente adulta que no sabe manejarlo”.

Todo mal. Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta

Sobre las declaraciones públicas de Nicolás Peralta, que pasó Semana Santa con Fabián Cubero y Mica Viciconte , la modelo dijo: “Se cae de maduro quién lo mandó a hablar. Es algo obvio”.

“Todo el tiempo están viendo qué digo o qué hago para ver dónde meterse. Acá lastiman a mis hijas. La situación acá fue otra y a mí solo me interesa que mi hija y mi suegra, que también estuvo presente, saben la verdad. Hay gente muy malintencionada pero por suerte yo no nado en su mierda”, disparó.

image Nicole Neumann y su hija Allegra.

Nicole Neumann habló de la salud de su hija

Nicole Neumann reveló que Allegra está pasando un mal momento en medio de la pelea mediática: “Ella de verdad lo está pasando muy mal porque ve todo. El problema acá son las criaturas. Lamentablemente es terrible que la gente grande no se dé cuenta de eso. Yo las quiero proteger y mantener al margen, mentalmente sanas, pero hay un lado que es imposible de controlar y es desesperante”.

“Estoy acostumbrada a todo esto, pero llega un momento en el que te dan ganas de decirles que se ocupen de su vida”, cerró la modelo sobre esta nueva polémica.