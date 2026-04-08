Todo confirmado: Los Andes será sede de un partido de Copa Argentina

La confirmación llegó este miércoles con la programación de los partidos de la próxima semana, la cual se dio a conocer a través de la cuenta de X de la Copa Argentina . De esta manera, y luego de las mejoras realizadas en el estadio, el Milrayitas recibirá un partido del certamen federal.

Justamente, el encuentro entre Deportivo Madryn y San Martín de San Juan no se realizó en Lomas de Zamora porque el club que preside Omar Plaini no llegó a completar las obras que le había pedido la organización para poder ser sede de la edición del 2026.

Esas mejores, todas vinculadas en cuestiones de seguridad, ya que tenía que ver instalación de cámaras, domos y un centro de monitoreo, se completaron hace un tiempo atrás y por eso ahora Los Andes sí podrá recibir un partido de Copa Argentina.

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Es un verdadero orgullo para todos nosotros anunciar que nuestro Estadio “Eduardo Gallardón” ha sido designado como sede del partido de Copa Argentina para el encuentro entre Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Gimnasia y Tiro (Salta) a disputarse el… pic.twitter.com/3td8pUtAvL — Club Los Andes (@clublosandes) April 8, 2026 Cuenta X de Los Andes.

"Esta designación no es casualidad, sino el reflejo del esfuerzo, del compromiso, las inversiones y el trabajo de nuestro equipo encargado de mantener y mejorar nuestras instalaciones. Cada mejora, cada aporte y cada paso que damos juntos hacen posible que nuestra casa siga creciendo y siendo reconocida a nivel mundial", celebró el Milrayitas a través de sus redes sociales.

Otros partidos en cancha de Los Andes por Copa Argentina

El último partido de la Copa Argentina que se jugó en Lomas fue el 8 de febrero de 2015 en la victoria del Milrayitas por 2-0 ante Fénix, con goles de Fernando Lorefice y Diego Galeano.

No fue la única vez. Antes, hubo otros antecedentes que no son bien recordados por los hinchas de Los Andes, ya que en su cancha sufrió dos dura eliminaciones: la primera, en 2011, ante Deportivo Riestra cuando el hoy equipo de la Liga Profesional jugaba en la D y la otra, en 2012, ante Leandro N. Alem, también de la última categoría del fútbol argentino.