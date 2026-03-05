jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
5 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Soy maléfica"

Nicole Neumann y Mica Viciconte volvieron a tener un fuerte cruce mediático. Esta vez todo estalló por el cumpleaños de la hija de Fabián Cubero y la modelo.

Nicole Neumann y Mica Viciconte.

Nicole Neumann y Mica Viciconte.

Nicole Neumann tomó la decisión de hacerle una fiesta a Allegra Cubero, por los 15 años de la joven, y salió al cruce con mucha ironía por las palabras de Mica Viciconte por el supuesto enojo de Fabián Cubero con la celebración.

Lee además
La bronca de Nicole Neumann.
Todo mal.

Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta
Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.
Amor velezano.

La hija de Nicole y Fabián Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez
Embed

Fuerte cruce entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Mica Viciconte explicó que la fecha oficial es en abril y, al ser consultada, por “la división había quedado del viaje con mamá y la fiesta con papá’, aclaró: “Eso tenía entendido yo, igual le pueden preguntar a Fabi o a la mamá". Pero Nicole Neumann desmintió: "No, no había nada pautado. Nunca hubo nada pautado”.

La modelo explicó: “Simplemente mi hija un día volvió diciéndome ‘ma, la opción de hacer una fiesta con toda la familia no es posible, tuve una negativa, ¿nos podemos ir de viaje nosotras?’ Le dije ‘sí, obvio, por supuesto que sí’, como algo hablado, así nomás, nada”.

“Y después de un tiempo con la familia, salió el tema de ‘che, su familia materna, queremos también festejar con Ali… Bueno, hagamos nuestra fiesta, listo’, como algo súper inocente y así fue”, aclaró la modelo.

Sin título-1
El cumpleaños de Allegra Cubero desató la polémica.

El cumpleaños de Allegra Cubero desató la polémica.

“Yo te puedo decir lo que hablé yo con el salón, que fui con Fabi a la reunión, y dijimos ‘a nosotros nos toca la fiesta'. Yo voy a colaborar porque uso mis redes sociales también para eso, para ayudar a Fabi’. Y bueno, Altos Olivos dijo ‘sí, genial, avancemos’ y hacemos la fiesta ahí. Entonces yo tengo que responder al salón lo que sucedió, porque corresponde”, relató la pareja de Fabián Cubero con pesar que se vio afectado su canje.

“No había ningún secreto. De hecho, los Adot están haciendo en paralelo los dos vestidos hace meses. Te lo pueden confirmar ellos. Yo sé de qué color es el vestido y todo, que no la voy a spoilear a ella”, volvió a desmarcarse Nicole Neumann.

Y respondió con ironía sobre los dichos de la panelista que la acusó de “actos maliciosos” al cerrar la nota repitiendo: “Soy maléfica. Soy malísima”.

Temas
Seguí leyendo

Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta

La hija de Nicole y Fabián Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Cómo fue el encuentro de Nicole Neumann y Pampita en Punta del Este

Así quedó la "placa planta" en Gran Hermano Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lo nuevo de Pixar y Disney.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: lo nuevo Disney y Pixar y varias películas que prometen

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los peluqueros solidarios recorren instituciones de distintos barrios de Lomas.
Desde 2022.

Solidaridad en Lomas: cortan el pelo gratis en los barrios