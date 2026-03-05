La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Soy maléfica"

Nicole Neumann tomó la decisión de hacerle una fiesta a Allegra Cubero, por los 15 años de la joven, y salió al cruce con mucha ironía por las palabras de Mica Viciconte por el supuesto enojo de Fabián Cubero con la celebración.

Tanto Nicole Neumann como Mica Viciconte brindaron entrevistas en Puro Show, en El Trece, en las que cada una dio su versión del supuesto acuerdo por la fiesta de quince.

Amor velezano. La hija de Nicole y Fabián Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Todo mal. Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta

Mica Viciconte explicó que la fecha oficial es en abril y, al ser consultada, por “la división había quedado del viaje con mamá y la fiesta con papá’, aclaró: “Eso tenía entendido yo, igual le pueden preguntar a Fabi o a la mamá". Pero Nicole Neumann desmintió: "No, no había nada pautado. Nunca hubo nada pautado”.

La modelo explicó: “Simplemente mi hija un día volvió diciéndome ‘ma, la opción de hacer una fiesta con toda la familia no es posible, tuve una negativa, ¿nos podemos ir de viaje nosotras?’ Le dije ‘sí, obvio, por supuesto que sí’, como algo hablado, así nomás, nada”.

“Y después de un tiempo con la familia, salió el tema de ‘che, su familia materna, queremos también festejar con Ali… Bueno, hagamos nuestra fiesta, listo’, como algo súper inocente y así fue”, aclaró la modelo.

Sin título-1 El cumpleaños de Allegra Cubero desató la polémica.

“Yo te puedo decir lo que hablé yo con el salón, que fui con Fabi a la reunión, y dijimos ‘a nosotros nos toca la fiesta'. Yo voy a colaborar porque uso mis redes sociales también para eso, para ayudar a Fabi’. Y bueno, Altos Olivos dijo ‘sí, genial, avancemos’ y hacemos la fiesta ahí. Entonces yo tengo que responder al salón lo que sucedió, porque corresponde”, relató la pareja de Fabián Cubero con pesar que se vio afectado su canje.

“No había ningún secreto. De hecho, los Adot están haciendo en paralelo los dos vestidos hace meses. Te lo pueden confirmar ellos. Yo sé de qué color es el vestido y todo, que no la voy a spoilear a ella”, volvió a desmarcarse Nicole Neumann.

Y respondió con ironía sobre los dichos de la panelista que la acusó de “actos maliciosos” al cerrar la nota repitiendo: “Soy maléfica. Soy malísima”.