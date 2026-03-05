Lomas de Zamora: cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicación

Uno de los detenidos por los robos en Lomas.

Detuvieron a una banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar a conductores de aplicaciones de viaje en Lomas de Zamora y alrededores. Hubo cuatro sospechosos arrestados.

La investigación comenzó tras la denuncia de tres robos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado. La modalidad de asalto era siempre la misma: los ladrones pedían un viaje, el chofer iba hasta el lugar creyendo que eran pasajeros y en ese momento lo amenazaban con armas para robarles.

8M. Lomas: así será la muestra de arte y fotografía del Festival Mujeres en Comunidad

Los ataques eran perpetrados en distintos barrios de Lomas de Zamora y zonas aledañas. De esta manera podían sacarles el auto y otras pertenencias. Todos los hechos fueron denunciados y la investigación quedó a cargo de la DDI de Lomas de Zamora .

Los investigadores hicieron seguimientos a través de las aplicaciones utilizadas por los ladrones y analizaron las comunicaciones. De esa manera identificaron a tres integrantes de la banda, determinaron los roles que cumplía cada uno, encontraron sus domicilios.

Los otros tres arrestados por los robos en Lomas de Zamora.

A partir de esas pruebas, se solicitaron órdenes de allanamiento para detener a los sospechosos. Los operativos fueron llevados adelante por agentes del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, detuvieron a un joven de 21 años, quien sería uno de los ladrones que abordaban a las víctimas. También arrestaron a una mujer de 47 y dos hombres de 37 y 47. Estos últimos eran quienes pedían los viajes para concretar el robo. Les secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi.