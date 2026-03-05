jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026
Detenidos.

Lomas de Zamora: cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicación

Pedían viajes, se hacían pasar por pasajeros y les robaban a los conductores. Los delincuentes atacaban en distintos barrios de Lomas.

Uno de los detenidos por los robos en Lomas.

Detuvieron a una banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar a conductores de aplicaciones de viaje en Lomas de Zamora y alrededores. Hubo cuatro sospechosos arrestados.

La investigación comenzó tras la denuncia de tres robos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado. La modalidad de asalto era siempre la misma: los ladrones pedían un viaje, el chofer iba hasta el lugar creyendo que eran pasajeros y en ese momento lo amenazaban con armas para robarles.

Los ataques eran perpetrados en distintos barrios de Lomas de Zamora y zonas aledañas. De esta manera podían sacarles el auto y otras pertenencias. Todos los hechos fueron denunciados y la investigación quedó a cargo de la DDI de Lomas de Zamora.

Cuatro detenidos por los robos en Lomas de Zamora

detenidos
Los otros tres arrestados por los robos en Lomas de Zamora.

Los investigadores hicieron seguimientos a través de las aplicaciones utilizadas por los ladrones y analizaron las comunicaciones. De esa manera identificaron a tres integrantes de la banda, determinaron los roles que cumplía cada uno, encontraron sus domicilios.

A partir de esas pruebas, se solicitaron órdenes de allanamiento para detener a los sospechosos. Los operativos fueron llevados adelante por agentes del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, detuvieron a un joven de 21 años, quien sería uno de los ladrones que abordaban a las víctimas. También arrestaron a una mujer de 47 y dos hombres de 37 y 47. Estos últimos eran quienes pedían los viajes para concretar el robo. Les secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

