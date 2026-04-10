Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera se habrían separado

Según algunas versiones que comenzaron a correr, Manu Urcera se habría separado de Nicole Neumann luego de poder supuerar una crisis. La modelo y el corredor se conocieron en 2021, se casaron en 2023 y tienen un hijo en común, Cruz.

“La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados. Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia”, aseguró Juan Etchegoyen .

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Este rumor comenzó a correr en medio de una nueva polémica de Nicole Neumann con Fabián Cubero luego de la internación de Allegra , una de las hijas de ambos.

Juan Etchegoyen empezó a contar la historia jugando al misterio y luego dio todos los detalles: “Quiero arrancar el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo” comenzó.

Luego dio pistas “Están casados hace dos años y medio y tienen un hijo en común. Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos días y encima a ella la agarra con un conflicto familiar que está en boca de todos”.

Nicole Neumann y Manu Urcera, juntos a la par. Nicole Neumann y Manu Urcera, juntos a la par.

Y sentenció: “No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada”.

Para finalizar, el periodista aseguró que “Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo. Y me dicen que intentaron salvar la pareja pero no pudieron. Ojalá no sea definitivo y vuelvan Nicole y Manu que hacen una pareja espectacular”.