Lomas de Zamora será parte de la Noche de los Telos: los tres hoteles que se sumaron

La Noche de los Telos tendrá su primera edición el jueves 19 de noviembre y contará con la participación de más de 60 hoteles alojamiento . La iniciativa busca redescubrir estos espacios a través de promociones especiales. En Lomas de Zamora tres establecimientos formarán parte de la propuesta.

"Es una iniciativa que invita a redescubrir uno de los espacios más particulares de la cultura porteña: los hoteles alojamiento", expresaron desde la página oficial.

A 40 años del lanzamiento. Homenaje al disco "Oktubre" de Los Redondos en Lomas: cómo será este festival inédito

Talento. Tienen 15 años, tocan Los Redondos y serán parte del homenaje a Oktubre en Lomas

Se trata de Acapulco , ubicado en Cosquín 388, Banfield; Alcazar en Santa Teresita 79, en Lomas de Zamora; y Satélite , situado en Cosquín 1810, en Ingeniero Budge.

La principal propuesta del evento será descuentos del 50% en el valor de los turnos, que tendrán una duración extendida. Para acceder al beneficio, será necesario realizar una compra anticipada a través de la plataforma TuEntrada , donde se podrá seleccionar el establecimiento, el tipo de habitación y el horario, según disponibilidad.

Una vez concretada la compra, los usuarios recibirán un código QR que deberán presentar al ingresar al hotel. Los turnos son para dos personas mayores de 18 años.

Hotel alojamiento Alcazar, ubicado en en Santa Teresita 79, en Lomas.

Qué otros hoteles participan de Zona Sur

Además de los establecimientos de Lomas, la propuesta incluye hoteles alojamientos en otras localidades del sur del Gran Buenos Aires. Entre ellos se encuentran Cat’s, en Florencio Varela; Colonial, en Luis Guillón; Los Pinos, en Burzaco; y Olimpo, en Esteban Echeverría. También participarán Encuentros, en Quilmes Oeste; Owen, en Quilmes Este; y Pussy Cat en City Bell, entre otros establecimientos adheridos.

La iniciativa es impulsada, por Mauro Albarracín, creador del canal de YouTube LESA, conocido por sus recorridos por lugares emblemáticos del Conurbano y por mostrar espacios que forman parte de la historia urbana bonaerense. Albarracín participó en la selección de los hoteles que integran esta primera edición.

Bajo el lema "Viví tu fantasía como vos quieras", La Noche de los Telos propone una experiencia diferente, con promociones especiales y la posibilidad de conocer distintas ambientaciones y propuestas. Los precios finales y las condiciones pueden variar según el establecimiento y la opción elegida.