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25 de octubre de 2026
Susto.

Sol Pérez contó el terrible momento en el que su bebé dejó de respirar y su empleada le salvó la vida

El relato de Sol Pérez en PH Podemos Hablar estremeció al estudio cuando dio detalles del episodio que vivió cuando su hijo se ahogó tomando la teta.

Sol Pérez contó un episodio que la marcó como madre para siempre en el programa PH Podemos Hablar.&nbsp;

Sol Pérez contó un episodio que la marcó como madre para siempre en el programa PH Podemos Hablar. 

Uno de los momentos más dramáticos que se escucharon en el programa PH: Podemos Hablar fue cuando la modelo y panelista, Sol Pérez relató uno de los episodios más terribles que pasó junto a su hijo Marco cuando era apenas un bebé y sufrió un ahogo que lo dejó sin poder respirar.

Pérez se refirió a uno de los momentos que la marcaron para siempre en su rol de mamá. La historia comenzó cuando se sinceró respecto a como la maternidad la marcó para siempre ya que su hijo Marco acomodó sus prioridades. "No me arrepiento de nada porque Marcos es lo más importante que hay en el mundo. Creo que cambié todo, soy otra persona distinta; siento que alguien que me conocía antes no sabe quién soy ahora porque me cambió todo", confesó.

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La modelo aseguró que ya no es la misma persona: "No me interesan las mismas cosas, lo que antes me parecía de vida o muerte, hoy me parecen cosas tontas", se emocionó en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe.

El estremecedor episodio que vivió Sol Pérez cuando su hijo era un bebé

En medio de unos de los momentos del programa fue Sol Pérez quien recordó por lo que pasó durante los primeros días de vida de su hijo. La modelo y actriz relató con mucha angustia que Marcos había sufrido un ahogamiento mientras tomaba la teta.

La atención de los compañeros del programa se evidenció cuando ella contó un momento que le heló la sangre a todos los presentes. "Tenía semanas o días y la pasé muy mal. Como siempre tomó con pezonera, se ve que le había quedado un culito de leche y en un momento se le traba y me quedó seco. Le doy vuelta, le empiezo a hacer todo lo que había aprendido recién, pero nada; no me reaccionaba", comenzó el relato.

En ese momento de alta tensión, Sol Pérez se encontraba en la casa con Andrea, la empleada que trabaja con ellos, mientras su marido Guido Mazzoni había salido a buscar a su madre. Según su relato, comenzó a desesperarse, se bloqueó por completo y se sinceró: "Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta de nuevo y nada. Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no: me volví una inútil total”.

Fue en ese instante cuando la participación de Andrea fue clave y quien le salvó la vida al recién nacido. "Vino Andrea, mi salvadora, lo dio vuelta, le pegó en la espalda y como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le ocurrió soplarle la cara. Cuando le sopla la cara, el nene reacciona y hace un gesto. Ahí lo agarré, me tiré a la calle a llorar arrodillada como estaba, recién operada de la cesárea".

Pero, ese episodio la marcó tanto que se trasladó hasta la etapa de la alimentación sólida: "Para mí era un parto sentarme a darle comida a mi hijo. Y él, de gracia, se hacía el que se ahogaba porque mi reacción en su cabeza era tan loca que para él era un chiste. Es el día de hoy que le corto todo chiquitito y el pollo se lo doy desmenuzado", recalcó.

Al concluir con la historia estremecedora, se atrevió a concientizar sobre los primeros auxilios. "Por favor hagan los cursos de RCP, salvan vidas y te cambian la vida", destacó.

El video:

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