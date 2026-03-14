sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Gran Hermano Generación Dorada: el fuerte cruce entre Sol Pérez y Carmiña

Luego de su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada, Carmiña se enfrentó a los analistas del ciclo de Telefe y protagonizó un cruce con Sol Pérez.

Sol Pérez contra Carmiña en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Sol Pérez contra Carmiña en Gran Hermano Generación Dorada. 

Carmiña Masi fue expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de sus comentarios racistas sobre su compañera Jenny Mavinga. Luego se enfrentó a los panelistas del certamen de Telefe y tuvo un fuerte cruce con Sol Pérez.

En medio del escándalo, la exparticipante estuvo en el estudio conversando con Santiago del Moro y los analistas, y decidió compartir unas disculpas con la familia de su excompañera.

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El cruce de Sol Pérez y Carmiña

También enfrentó a los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada y tuvo un picante intercambio con Sol Pérez. "¿Comentario cancelable? Pero me parece que esto…", interrumpió a la expulsada del reality, quien redobló la apuesta y alzó aún más la voz contra la panelista: "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder".

"Sos una radio, y no paras de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, habla sola. Eso te deja parada en como sos, te describe a vos", dijo la abogada, cada vez más enojada y mostrando su descontento por no poder expresarse.

Sin título-1

Para intentar bajar la tensión, la periodista paraguaya decidió reconocer a su colega y destacar lo positivo de su relación: elogió a su colega y expresó que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", mostrando así un gesto de buena voluntad en medio del clima tenso que se vivía en el estudio de Telefe.

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