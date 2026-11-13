Sebastián Vignolo ganó el Martín Fierro y sorprendió al hablar de Mariano Closs

Sebastián Vignolo ganó el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Labor Periodística Deportiva, compartido en un empate con Diego Latorre. Ambos obtuvieron la misma cantidad de votos de APTRA y el “Pollo” tuvo unas palabras elogiosas para Mariano Closs al recibir su premio.

“Agradezco a APTRA, a mi familia, a mis hijos, a la gente de Disney, a la gente de 90, a los productores. El programa el año que viene cumple 20”, sentenció Sebastián Vignolo al recibir su Martín Fierro.

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Luego le envió un mensaje a Mariano Closs, que no estaba en la terna, dejando atrás rumores de competencia y enemistad: “Y lo quiero compartir con un amigo que admiro, que debe ser el mejor relator de la Argentina: Mariano Closs. Él tendría que estar aquí porque es parte importante de este premio. Gracias a todos y que tengan aura”.

“Lo quiero compartir con alguien que es mi amigo, que admiro y quiero mucho. Con Mariano Closs que es el MEJOR RELATOR de ARGENTINA” - @PolloVignolo ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a su colega https://t.co/ZAO6JvA5In pic.twitter.com/nmBAqCBQz9

El reconocimiento para Sebastián Vignolo fue por su trabajo como conductor del programa ESPN F90 y por sus relatos en la Liga Profesional de Fútbol.

El Martín Fierro de Diego Latorre

Por su parte, al subir a recibir su premio Diego Latorre señaló: “Gracias a APTRA por el reconocimiento, a Disney, a Juan Cruz Ávila: sos un genio. A Yanina y a mis hijos. Tengo el privilegio de trabajar con los dos mejores relatores, que son además grandes compañeros. Compartimos muchas horas, viajes, una relación de 10 o 15 años. Supe aprovechar el conocimiento que me dio el futbol y tuve la humildad de escuchar.

“Y dos personas fundamentales que influyeron mucho en mí: Ariel Helueni y Pablo Pons, que me enseñaron las claves para poder salir decentemente al aire en las transmisiones. Yo no me olvido de mis raíces por más de que hayan pasado 20 años”, agregó Diego Latorre.

Los demás nominados por Aptra de la categoría de Labor Periodística Deportiva fueron Alejandro Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche), Leonardo Paradizo (A24) y Marcelo Benedetto (El Juego de DSports).