Sebastián Vignolo desmintió un mito sobre su físico y reveló el insólito apodo que le puso Oscar Ruggeri.

Sebastián Vignolo protagonizó un divertido momento televisivo al recordar una de las versiones más insólitas que circularon sobre su aspecto físico. Durante su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, el relator contó cómo nació el rumor de que le faltaban tres dedos de una mano y reveló las situaciones insólitas que vivió por esa creencia.

Todo comenzó cuando Pergolini hizo referencia a una particularidad del periodista deportivo: su costumbre de conducir con una de las manos dentro del bolsillo. “Me encantó que hayas aplaudido con las dos manos”, comentó el conductor, en alusión a una teoría que durante mucho tiempo circuló en distintos ámbitos y que ponía en duda que Sebastián Vignolo tuviera todos los dedos.

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Lejos de esquivar el tema, el relator se levantó de su sillón y recreó frente a las cámaras la postura que alimentó las especulaciones. “Es difícil conducir con las dos manos, así que yo salía al programa y hacía así”, explicó mientras mostraba cómo mantenía las manos en los bolsillos. Luego agregó: “Después una la dejaba acá adentro”.

“Apareció un mito que me faltaban tres dedos”, resumió entre risas. Pergolini reconoció que la versión estaba muy instalada y hasta contó que alguien alguna vez le había preguntado: “¿Conocés a Vignolo? ¿Tiene mano?”.

El Pollo Vignolo contó una insólita situación que vivió por el rumor

La historia no quedó solamente en las especulaciones que circulaban entre los televidentes. El propio periodista relató que llegó a notar cómo algunas personas observaban sus manos para comprobar si la versión era cierta.

“Íbamos a cenar con mi esposa y yo veía que el mozo estaba...”, comenzó a contar Sebastián Vignolo, mientras imitaba con un gesto la mirada insistente del camarero. La explicación llegó enseguida: “El tipo quería ver si tenía los dedos”, sentenció, provocando las carcajadas de los integrantes del programa.

Agustín Rada Aristarán, quien también participaba de la charla, intervino con una ocurrencia: “Es de goma”. La anécdota dio lugar a más bromas sobre un mito que había trascendido el ámbito televisivo y llegado incluso a situaciones cotidianas del relator.

Sebastián Vignolo reveló el insólito apodo que le puso Oscar Ruggeri.

El apodo que le puso Oscar Ruggeri en ESPN

Durante la conversación, Sebastián Vignolo también recordó cómo reaccionaban sus compañeros cuando el rumor comenzó a instalarse en el ambiente deportivo.

El periodista contó que sus colegas del canal aprovechaban la situación para hacerle bromas, especialmente Oscar Ruggeri, quien tenía una manera particular de llamarlo. “Ellos me dicen ‘Perro Verde’, porque soy raro. Y Oscar me gritaba ‘dale, Perro Verde, mostrá los dedos’”, recordó.

Además, explicó por qué recibió ese apodo, que hasta ahora no había trascendido demasiado fuera del ámbito laboral. “Soy raro. No me gustan las fiestas, no me gusta donde hay mucha gente, no me gusta”, explicó el relator.

Su respuesta generó otro momento de complicidad con Pergolini, quien se sintió identificado con esa descripción y terminó abrazándolo en el estudio. Cuando el conductor quiso saber si las versiones sobre sus manos le causaban gracia, Vignolo fue contundente: “Me volvía loco, me causaba gracia y lo sostenía”.

Así, entre bromas y recuerdos, el periodista deportivo volvió sobre una de las historias más curiosas que se construyeron alrededor de su figura y que, según contó, llegó a generar situaciones insólitas incluso fuera de la televisión.