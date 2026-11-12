jueves 12 de noviembre de 2026
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12 de noviembre de 2026
Educación y empleo.

Aprender Lomas presentó más de 460 propuestas de formación gratuita en 2026

La muestra anual de Aprender Lomas reunió en Plaza Libertad a estudiantes, docentes e instituciones, y expuso la oferta que tuvo el distrito durante 2026.

Aprender Lomas presentó más de 460 propuestas de formación gratuita en 2026.

Aprender Lomas presentó más de 460 propuestas de formación gratuita en 2026.

El intendente Federico Otermín participó de la jornada junto al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. "Para quienes trabajamos por un Municipio con más oportunidades de capacitación y acceso al empleo, es un orgullo muy grande ver el crecimiento de esta iniciativa", destacó.

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&nbsp;La exposici&oacute;n repas&oacute; las m&aacute;s de 460 propuestas gratuitas de formaci&oacute;n que el programa municipal desarroll&oacute; durante 2026.&nbsp;

La exposición repasó las más de 460 propuestas gratuitas de formación que el programa municipal desarrolló durante 2026.

"Para quienes trabajamos por un Municipio con m&aacute;s oportunidades de capacitaci&oacute;n y acceso al empleo, es un orgullo muy grande ver el crecimiento de esta iniciativa", destac&oacute; el intendente.&nbsp;

"Para quienes trabajamos por un Municipio con más oportunidades de capacitación y acceso al empleo, es un orgullo muy grande ver el crecimiento de esta iniciativa", destacó el intendente.

En ese marco, Otermín destacó la continuidad de las políticas de capacitación y expresó: “En 2027 vamos por más educación y trabajo para las familias de Lomas”.

La iniciativa tuvo durante este año más de 460 propuestas de formación gratuita, distribuidas en instituciones de los 14 Centros de Gestión del Municipio (CGM). La oferta abarcó distintas alternativas educativas y de capacitación laboral para vecinos y vecinas del distrito.

Entre los espacios que formaron parte de la exposición de Aprender Lomas estuvieron:

  • Escuelas secundarias y técnicas.

  • Centros de Formación Profesional y Laboral.

  • Instituciones de Educación Superior.

  • Sedes de Capacitate en tu Barrio.

  • La Escuela de Oficios.

  • El Centro de Formación Tecnológica.

  • La Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Además de los proyectos elaborados durante el año, la muestra permitió conocer las alternativas de formación superior disponibles en el distrito. Hubo demostraciones en vivo y actividades para acercar a los visitantes a diferentes áreas de estudio y despertar nuevos intereses.

Representantes de la escuela de cer&aacute;mica utilizaron el torno en el lugar.

Representantes de la escuela de cerámica utilizaron el torno en el lugar.

También estuvieron presentes la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato.

A través de Aprender Lomas, el Municipio busca ampliar el acceso a la educación y generar herramientas que acompañen el desarrollo personal y profesional de los habitantes de Lomas de Zamora.

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