Banfield: un auto se prendió fuego mientras circulaba por una esquina céntrica

Un auto se incendió este miércoles por la mañana mientras su conductor circulaba por Leandro N. Alem y Vieytes, zona céntrica de Banfield Oeste, a raíz de una falla eléctrica que originó las llamas en medio de la calle.
El fuego se originó por una falla eléctrica del vehículo a la altura de Alem y Vieytes, en Banfield Oeste. Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar.
Un auto se incendió este miércoles por la mañana mientras su conductor circulaba por Leandro N. Alem y Vieytes, zona céntrica de Banfield Oeste, a raíz de una falla eléctrica que originó las llamas en medio de la calle.
El episodio ocurrió alrededor de las 8.45 y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron en el lugar con una dotación.
Según informaron desde el cuartel a La Unión, el fuego se inició en el vehículo mientras transitaba por esa zona. A pesar del susto y que al ser un horario pico de circulación de gente, no se reportaron heridos.
Al lugar acudió una dotación integrada por cuatro bomberos, a cargo del suboficial mayor Ricardo Iyay, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego generara mayores riesgos.
Se desplegaron también tareas para despejar el sector y descartar posibles peligros. La circulación vehicular permaneció interrumpida mientras trabajaban los equipos de emergencia.