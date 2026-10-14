Banfield: un auto se prendió fuego mientras circulaba por una esquina céntrica

El auto quemado en Banfield quedó muy dañado por el fuego.

Un auto se incendió este miércoles por la mañana mientras su conductor circulaba por Leandro N. Alem y Vieytes, zona céntrica de Banfield Oeste, a raíz de una falla eléctrica que originó las llamas en medio de la calle.

El episodio ocurrió alrededor de las 8.45 y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron en el lugar con una dotación.

Según informaron desde el cuartel a La Unión, el fuego se inició en el vehículo mientras transitaba por esa zona. A pesar del susto y que al ser un horario pico de circulación de gente, no se reportaron heridos.

Al lugar acudió una dotación integrada por cuatro bomberos, a cargo del suboficial mayor Ricardo Iyay, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego generara mayores riesgos.

El incendio ocurrido esta mañana en Banfield requirió la presencia de los bomberos. El auto quemado A pesar de la intervención de cuatro bomberos que trabajaron para apagar el fuego, el vehículo sufrió importantes daños, tal como se observa en las imágenes del operativo. Se desplegaron también tareas para despejar el sector y descartar posibles peligros. La circulación vehicular permaneció interrumpida mientras trabajaban los equipos de emergencia. Cuatro bomberos trabajaron en el lugar del incendio.

Compartí esta nota en redes sociales:







