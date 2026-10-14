miércoles 14 de octubre de 2026
Escribinos
14 de octubre de 2026
Esta mañana.

Banfield: un auto se prendió fuego mientras circulaba por una esquina céntrica

El fuego se originó por una falla eléctrica del vehículo a la altura de Alem y Vieytes, en Banfield Oeste. Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar.

El auto quemado en Banfield quedó muy dañado por el fuego.

El auto quemado en Banfield quedó muy dañado por el fuego.

Un auto se incendió este miércoles por la mañana mientras su conductor circulaba por Leandro N. Alem y Vieytes, zona céntrica de Banfield Oeste, a raíz de una falla eléctrica que originó las llamas en medio de la calle.

Lee además
Los Bomberos de Lomas trabajaron con cuatro dotaciones. 
Desde las 6.

Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge
El incendio ocurrió en la terminal de la línea 318.
Esta tarde.

Susto en Turdera por el incendio de un colectivo dentro de la terminal

Según informaron desde el cuartel a La Unión, el fuego se inició en el vehículo mientras transitaba por esa zona. A pesar del susto y que al ser un horario pico de circulación de gente, no se reportaron heridos.

Al lugar acudió una dotación integrada por cuatro bomberos, a cargo del suboficial mayor Ricardo Iyay, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego generara mayores riesgos.

El incendio ocurrido esta mañana en Banfield requirió la presencia de los bomberos.

El incendio ocurrido esta mañana en Banfield requirió la presencia de los bomberos.

El auto quemado

A pesar de la intervención de cuatro bomberos que trabajaron para apagar el fuego, el vehículo sufrió importantes daños, tal como se observa en las imágenes del operativo.

Se desplegaron también tareas para despejar el sector y descartar posibles peligros. La circulación vehicular permaneció interrumpida mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Cuatro bomberos trabajaron en el lugar del incendio.

Cuatro bomberos trabajaron en el lugar del incendio.

Temas
Seguí leyendo

Feroz incendio en una vivienda y parrilla en el Barrio Nueva Esperanza de Budge

Susto en Turdera por el incendio de un colectivo dentro de la terminal

Susto en el centro de Lomas: cayó un rayo en una casa y provocó un incendio

Se incendió una casa en Lomas por segunda vez en cinco meses

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se juntan el último sábado de cada mes en la Plaza Steinberg de Villa Galicia, en Lomas. 
Crear comunidad.

Se unieron para intercambiar plantas en Lomas y hoy aseguran que es una terapia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Adrián Czornomaz levantó a Brown de Adrogué.
Partido a partido.

Czornomaz: "Creemos en nosotros y en competir a muerte"