Fiorito: juzgarán al hombre acusado de abusar de su hijastra durante 10 años

Hugo Leonardo Meza , el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante 10 años en Villa Fiorito , continuará detenido con prisión preventiva , mientras espera la fecha del juicio por los aberrantes hechos que habría cometido entre 2014 y 2024.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que el juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora dio lugar al pedido de la UFI 12 para que sea juzgado por la grave denuncia.

Prófugo. Lo buscaban por abuso sexual en Lomas y lo atraparon en Santiago del Estero

En el documento judicial al que accedió este medio, consta que el magistrado interviniente consideró que estaban reunidos los requisitos legales para mantenerlo privado de la libertad , entre ellos los riesgos procesales vinculados a una eventual fuga.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2024, cuando la víctima tenía aproximadamente entre 6 y 16 años.

El hombre ahora tiene prisión preventiva.

La investigación sostiene que Meza habría abusado de la hija de su pareja, aprovechándose de la convivencia familiar y de la posición que ocupaba dentro del hogar.Los hechos ocurrieron en su mayoría en Fiorito, aunque también durante el tiempo que vivieron en San Nicolás.

La denuncia se conoció en febrero de 2026, cuando la adolescente le contó lo sucedido a un familiar y posteriormente intervino la Justicia. En su declaración, relató que las agresiones habrían comenzado cuando era niña y que se repitieron durante años, incluso después de que la familia cambiara de domicilio.

Imputado por abuso sexual

El denunciado se mantuvo prófugo por un largo tiempo, pero nunca dejaron de buscarlo. Finalmente lograron detenerlo en los últimos días, en el cruce de las calles Bombero Voluntario Senzabello y Florencio Parravicini, en Florencio Varela.

El juez dictó la prisión preventiva por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido contra una menor de 18 años, en un contexto de convivencia preexistente y por encontrarse el acusado a cargo de su guarda, en hechos reiterados".