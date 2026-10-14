La insólita defensa del vecino de Fiorito acusado de abusar de su hijastra: "Tenía una muy buena relación"

Hugo Leonardo Meza , el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante varios años en Villa Fiorito , negó conocer la situación por la que fue denunciado. Sin embargo, la fiscalía a cargo de la investigación descartó su versión de los hechos.

Según pudo saber La Unión de forma oficial, durante su declaración indagatoria, el imputado manifestó estar sorprendido por la acusación y sostuvo que mantenía una buena relación con su expareja y la hija de ella.

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Juicio confirmado. Juzgarán al hombre acusado de abusar de su hijastra durante 10 años en Fiorito

“Está anonadado de lo que lo están acusando, que desconoce la situación”, manifestó a este medio una fuente cercana a la causa. Además, según su descargo, no sabía por qué lo acusaban.

Sin embargo, esa explicación no convenció al fiscal José Luis Juárez , de la UFI 12 de Lomas de Zamora . El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la prueba reunida permitía tener por acreditado el hecho investigado y considerar a Meza su presunto autor.

El hombre será juzgado por los aberrantes hechos que habrían ocurrido en Fiorito.

También evaluó que el descargo del supuesto padrastro abusador no alcanzaba para modificar la valoración de los elementos incorporados a la causa. Por el contrario, consideró que su explicación estaba orientada a eludir su responsabilidad.

En ese contexto, la fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva y que la causa avance hacia el juicio oral. La Justicia hizo lugar a esos pedidos, por lo que Meza continuará privado de su libertad mientras se espera la fecha del debate.

Abuso sexual reiterado

La investigación sostiene que los abusos habrían ocurrido entre 2014 y 2024, cuando la víctima tenía entre 6 y 16 años. Según la denuncia, las agresiones se produjeron en el ámbito familiar y en distintos domicilios en los que convivieron, tanto en Fiorito como en San Nicolás.

Meza había permanecido prófugo hasta que fue detenido en Florencio Varela y quedó a disposición de la Justicia. Días atrás se confirmó que será llevado a juicio y que mientras tanto permanecerá detenido.

La imputación por la que se dictó la prisión preventiva es la de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haberse cometido contra una menor de 18 años, en un contexto de convivencia preexistente y por encontrarse el acusado a cargo de su guarda, en hechos reiterados".