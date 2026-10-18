Julieta Prandi viajó a Brasil tras su separación y se filtró una foto junto a un misterioso hombre

Julieta Prandi viajó a las playas de Brasil con un misterioso hombre.

Julieta Prandi respondió a las versiones que surgieron tras la difusión de una foto suya en Brasil junto a un hombre y aclaró el vínculo que los une. Después de que la imagen despertara interrogantes sobre su situación sentimental tras la separación de Emanuel Ortega , la modelo hizo una publicación en X para despejar las dudas.

En las últimas horas, la cuenta de LAM, el programa de Ángel de Brito, difundió una foto de Julieta Prandi acompañada por un misterioso hombre en las playas brasileñas. Inmediatamente comenzaron las especulaciones. ¿Un nuevo amor? Sin embargo, la modelo aclaró todo.

La aclaración llegó luego de que la cuenta oficial de LAM difundiera una imagen en la que se ve a la conductora recostada en una reposera, disfrutando de la playa, mientras un hombre aparece sentado frente al paisaje.

Horas antes, Ángel de Brito había adelantado que Julieta Prandi se encontraba en el país vecino . El conductor de LAM, ciclo de América TV, respondió a una consulta de sus seguidores en Instagram y reveló: “Se fue a Brasil con un amigo”.

La publicación de la modelo aportó una precisión sobre la identidad del vínculo: según sus propias palabras, se trata de su mejor amigo. De esta manera, Julieta Prandi respondió directamente a las preguntas que habían surgido tras la circulación de la fotografía.

“Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”, escribió Prandi en su cuenta oficial, en respuesta a las especulaciones sobre su acompañante.

Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse. https://t.co/tljbf6GZnI — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) October 17, 2026

El viaje se conoció tras la separación de Emanuel Ortega

La escapada de Julieta Prandi a Brasil trascendió en medio de la repercusión por su separación de Emanuel Ortega. La pareja había mantenido una relación de seis años y se había casado por civil apenas 27 días antes de que se conociera la ruptura.

En ese contexto, también circularon versiones sobre los motivos del final de la relación. Según lo publicado, desde el entorno del músico la señalaban a Prandi como celosa y controladora, mientras que del lado de la modelo sostenían que ella habría descubierto varias infidelidades. Ninguna de esas versiones debe confundirse con una confirmación de los motivos de la separación.

Además, la pareja tenía previsto realizar una luna de miel en el exterior, un plan que quedó suspendido tras la ruptura.

Por ahora, la propia Julieta Prandi fue quien aclaró el punto que había generado curiosidad tras la difusión de la imagen: el hombre que la acompaña en Brasil es, según expresó públicamente, su mejor amigo.