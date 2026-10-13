La bronca de Mario Pergolini por el faltazo de David Bisbal: "¿Qué es bulería?"

La ironía de Mario Pergolini contra David Bisbal.

David Bisbal estaba anunciado como invitado en Otro día perdido para este lunes y finalmente pegó el faltazo al ciclo de El Trece . Mario Pergolini confirmó que el artista no se presentaría y lo fulminó con su particular estilo.

“El viernes pasado les habíamos prometido hoy un invitado. De hecho, hay un montón de gente que está acá, creía que iba a venir David Bisbal, pero…”, planteó Mario Pergolini antes de dejar la frase inconclusa.

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“¿Cómo qué no? Yo practiqué todo el fin de semana”, dijo Evelyn Botto antes de entonar parte de “Ave María”, uno de los temas asociados a la carrera del español. “Digo: ‘David Bisbal viene al programa’, todo. Y hasta que dije: ‘Pará, ¿quién es David Bisbal?’”, lanzó entre risas Mario Pergolini.

Luego, Evelyen Botto cantó otra de sus canciones más conocidas: “Bulería, bulería”. La respuesta del conductor continuó en la misma línea: “Claro, y lo escuché y dije: ‘Ni en pedo, mirá si canta esto’”. Mario Pergolini dijo entonces que había decidido cancelar la invitación después de escuchar sus canciones: “Ahí le mandé a decir que no venga”.

Entonces, Agustín Aristarán volvió a marcar que se trataba de “una estrella internacional”, pero Mario Pergolini insistió con una ironía dirigida a la letra de “Ave María”.

“Una estrella internacional, pero que canta ‘Ave María, ¿Cuándo serás mía?’”, comentó. El humorista repitió el verso y el conductor cuestionó la construcción de la frase: “Las metáforas, Dios mío”.

Evelyn Botto sumó otra línea del tema: “Si me quisieras, todo me darías”. Mario Pergolini picanteó: “Si me quisieras, todo el tiempo me darías”.

La bronca de Mario Pergolini.

La ironía de Mario Pergolini

El intercambio cambió de rumbo cuando Mario Pergolini aseguró que no entendía el significado de “Bulería”, el título de otro de los éxitos de David Bisbal.

“No entiendo, no sé qué quiere decir. Yo hablo con un tipo, no sé qué quiere decir bulería. Es su segundo éxito más grande”, afirmó Evelyn Botto.

Rada coincidió con ese dato y Mario Pergolini volvió a repetir el estribillo, esta vez como disparador de una asociación inesperada. “¿Qué es bulería?”, preguntó.

Evelyn Botto respondió: “Donde venden los bulones”. El conductor retomó la ocurrencia y modificó la palabra: “Claro, bulones. Bulonería”.