Quién será la primera invitada de Mario Pergolini en Otro día perdido

Mario Pergolini acordó su continuidad en la pantalla de El Trece y ya tiene todo listo para una nueva temporada de Otro día perdido, el programa que se instaló en el horario central del canal. El regreso del programa ya tiene fecha confirmada: este lunes a las 22.30.

Según revelaron las panelistas de Puro Show , la elegida para abrir el ciclo será Luisana Lopilato , quien por estos días está en Buenos Aires acompañada por sus tres hijos junto a Michael Bublé.

La nueva temporada mantendrá la esencia del ciclo, con un formato que combina bandas en vivo, entrevistas, humor y actualidad, aunque presentará algunos cambios en su equipo.

En esta etapa Laila Roth no continuará en el programa y su lugar será ocupado por Evelyn Botto, quien se suma por pedido del propio Mario Pergolini.

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La humorista tiene compromisos con su espectáculo con una gira por delante y por ese motivo no será de la partida en esta oportunidad. Además, Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada, confirmó su continuidad dentro del ciclo de las noches de El Trece.

En esta nueva etapa, el conductor buscará profundizar ese camino, manteniendo su sello personal, pero incorporando nuevos recursos y segmentos que acompañen la evolución del formato.