domingo 29 de marzo de 2026
Escribinos
29 de marzo de 2026
Unas fichas.

Quién será la primera invitada de Mario Pergolini en Otro día perdido

Mario Pergolini seguirá en El Trece con una nueva temporada de Otro día perdido y en el regreso tendrá una invitada muy especial.

Mario Pergolini vuelve a El Trece.&nbsp;

Mario Pergolini vuelve a El Trece. 

Mario Pergolini acordó su continuidad en la pantalla de El Trece y ya tiene todo listo para una nueva temporada de Otro día perdido, el programa que se instaló en el horario central del canal. El regreso del programa ya tiene fecha confirmada: este lunes a las 22.30.

Según revelaron las panelistas de Puro Show, la elegida para abrir el ciclo será Luisana Lopilato, quien por estos días está en Buenos Aires acompañada por sus tres hijos junto a Michael Bublé.

Lee además
Ángela Leiva y Mario Pergolini. 
Se picó.

Ángela Leiva se plantó cuándo Mario Pergolini criticó a la cumbia
Esteban Lamothe y Mario Pergolini. 
Se picó.

Esteban Lamothe fulminó a Mario Pergolini: "Tu señora..."
Luisana Lopilato le dedicó un tierno posteo a su hija Cielo.
Luisana Lopilato, invitada de Mario Pergolini.

Luisana Lopilato, invitada de Mario Pergolini.

Cambios en el ciclo de Mario Pergolini

La nueva temporada mantendrá la esencia del ciclo, con un formato que combina bandas en vivo, entrevistas, humor y actualidad, aunque presentará algunos cambios en su equipo.

Embed

La humorista tiene compromisos con su espectáculo con una gira por delante y por ese motivo no será de la partida en esta oportunidad. Además, Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada, confirmó su continuidad dentro del ciclo de las noches de El Trece.

En esta nueva etapa, el conductor buscará profundizar ese camino, manteniendo su sello personal, pero incorporando nuevos recursos y segmentos que acompañen la evolución del formato.

Temas
Seguí leyendo

Ángela Leiva se plantó cuándo Mario Pergolini criticó a la cumbia

Esteban Lamothe fulminó a Mario Pergolini: "Tu señora..."

Mario Pergolini fulminó a Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

El pedido que habrían hecho Paredes y Camila Galante en la escuela de sus hijos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jairo y Sandro, grandes amigos.  video
Rescate emotivo.

Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Talleres de Escalada le ganó a Argentino de Merlo. 
Primera B.

Talleres derrotó sobre el final a Argentino de Merlo como visitante