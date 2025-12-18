jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025
Esteban Lamothe fulminó a Mario Pergolini: "Tu señora..."

Esteban Lamothe estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini en El Trece y se produjo un picante ida y vuelta entre ambos.

Esteban Lamothe y Mario Pergolini. 

Ese comentario abrió la puerta para la filosa chicana de Mario Pergolini, que fue directo con sus palabras contra el invitado de su programa: “Lindo no sos”.

Lejos de incomodarse y con su buena onda habitual, Esteban Lamothe respondió con ironía y comparaciones, señalando el aspecto “babyface” y los ojos claros de Pergolini.

Sin embargo, el actor se definió como “la esperanza de los hombres comunes” y sostuvo que los hombres así también pueden ser lindos, más allá de los estándares tradicionales.

El picante cruce siguió subiendo de tono hasta el remate final. Ante otra provocación del conductor, Esteban Lamothe cerró el cruce con una frase filosa. “Para mí, tu señora no dice lo mismo”, disparó el actor para cerrar el diálogo con el conductor del programa de El Trece.

Esteban Lamothe y Mario Pergolini, en Otro día perdido, en El Trece.

Cómo pasó Esteban Lamothe de basurero a actor

Esteban Lamothe contó detalles de su vida antes de dedicarse a la actuación durante su paso por Otro día perdido. Recordó que en una etapa trabajó como mozo, se definió como “buen mozo” y afirmó: “Yo daba confianza”, en referencia al buen trato que tenía con los clientes.

Además, fue basurero en una empresa privada que analizaba residuos, experiencia que le permitió conocer gran parte de la ciudad de Buenos Aires. También trabajó como pintor antes de iniciar su carrera artística.

