Christian Petersen, de El Gourmet, se encuentra internado en grave estado

Este jueves se conoció la alarmante noticia de que el reconocido Chef Christian Petersen, una de las figura del canal El Gourmet, se encuentra internado en terapia intensiva y peleando por su vida luego de sufrir una descompensación cardíaca durante una excursión al Volcán Lanin, en San Martin de los Andes, según contaron en El Trece .

Según contaron en Puro Show , en El Trece todo habría sucedido hace más de una semana, pero trascendió en las últimas horas "Está en el Hospital Ramón Carrillo de San Martin de los Andes", contaron en el programa de espectáculos.

Matías Vázquez agregó; "Según la información extra oficial, la actividad contaba con autorización del parque Nacional y fue durante el ascenso que el guía se percató que Petersen no estaba en condiciones de seguir. Se dio aviso al Guardia parque, se llamó al equipo de rescate, lo sedaron y lo trasladaron al Hospital".

Un medio local trasmitió que "los profesionales detectaron que Petersen presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón".

image El chef es una de las figuras de El Gourmet.

Figura de El Gourmet y alejado de la ciudad

Christian Petersen tiene 56 años y lleva más de la mitad de su vida trabajando en gastronomía y es de las figuras del El Gourmet y fue jurada de varios programas, como en El Trece.

Hace un tiempo había tomado la decisión de abandonar la Capital Federal para instalarse en San Antonio de Areco junto con Sofía Zelaschi, su pareja con la que se casó en abril de este año. Además es padre de 3 hijos: Hans, Francis y Lans