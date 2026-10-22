viernes 23 de octubre de 2026
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22 de octubre de 2026
Ahora sí.

El papa León XIV confirmó que llegará al país en noviembre: "¡Argentina, allá vamos!"

El papa León XIV salió a saludar en el Vaticano y confirmó finalmente la visita a la Argentina en noviembre. Hubo dudas tras su operación pulmonar.

El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina.

El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina.

El papa León XIV hizo un guiño a su visita a la Argentina: "Allá vamos". La declaración del Sumo Pontífice fue durante una ronda de saludos fuera del Vaticano, a días de haber recibido el alta tras su intervención quirúrgica.

En ese marco, una pareja santafesina que vajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió el video en el que, tras gritarle "¡Papa te esperamos en Argentina!", León XIV respondió inmediatamente: "¡Argentina, allá vamos!".

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