Diabetes: el Hospital Gandulfo de Lomas ofrecerá controles gratuitos para prevenir la ceguera

El Hospital Gandulfo de Lomas ofrecerá controles gratuitos para prevenir la ceguera.

El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora será una de las sedes bonaerenses de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes. Este viernes 13 de noviembre, las personas con diabetes podrán acceder gratis a un examen de fondo de ojo, sin turno previo y por orden de llegada.

El operativo es organizado por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y se desarrollará simultáneamente en 127 hospitales y centros médicos de todo el país. La atención estará destinada exclusivamente a pacientes diabéticos.

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En Lomas de Zamora, el control se realizará en el Hospital Gandulfo, ubicado en Balcarce 351 . La iniciativa forma parte de la 26ª edición de esta campaña nacional, que se lleva adelante desde 1999.

El examen consiste en un fondo de ojo, un procedimiento rápido e indoloro que requiere la aplicación de gotas para dilatar las pupilas. Así, el oftalmólogo puede observar la retina, la mácula y el nervio óptico para detectar posibles lesiones.

La atención será por orden de llegada, por lo que no será necesario solicitar un turno previo. La lista completa de los establecimientos participantes se encuentra disponible en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026.

Por qué es importante prevenir la retinopatía diabética

La retinopatía diabética es una complicación que afecta los vasos sanguíneos de la retina debido a los niveles elevados de glucosa en sangre durante períodos prolongados. Puede provocar pérdida de visión e incluso ceguera.

Uno de los principales riesgos es que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas. Por eso, los especialistas recomiendan que las personas con diabetes realicen un control oftalmológico con fondo de ojo al menos una vez por año.

De acuerdo con cifras de la Sociedad Argentina de Diabetes, en el país hay alrededor de 4 millones de personas con esta enfermedad, aunque una parte importante desconoce que la padece.

Los antecedentes de la campaña reflejan la importancia de la detección temprana: desde 1999 fueron atendidos casi 50.000 pacientes de manera gratuita. El 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética, mientras que el 9% tenía cuadros avanzados y debió ser derivado para recibir tratamiento. Además, el 1% presentaba ceguera por diabetes.

Qué tener en cuenta antes de concurrir

La atención será gratuita y exclusiva para personas con diabetes.

No será necesario solicitar turno: se atenderá por orden de llegada.

El examen durará unos minutos y no provocará dolor.

Después de la dilatación de las pupilas, la visión puede permanecer ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora.

Se recomienda no conducir vehículos durante ese período.

Los adultos mayores y las personas con dificultades de movilidad deberían concurrir acompañados.

La campaña busca promover los controles periódicos y detectar a tiempo una de las complicaciones que puede afectar seriamente la salud visual de quienes tienen diabetes.