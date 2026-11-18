El incendio ocurrió el lunes cerca de la medianoche.

Una vivienda quedó destruida y con importantes pérdidas a causa de un feroz incendio en la localidad de Temperley . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron en el lugar.

El siniestro ocurrió este lunes por la noche en la calle Dinamarca al 4000 , entre Monroe y El Litoral , a una cuadra del límite entre las localidades de Temperley y Banfield . Se trataba de un departamento monoambiente.

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El lugar empezó a prenderse fuego alrededor de las 23, por causas que no fueron confirmadas oficialmente. Lo cierto es que el fuego arrasó con todo a su paso en muy pocos minutos, alertando a los vecinos del barrio.

Tras recibir el llamado de emergencia en la zona, se hicieron presentes dos dotaciones y siete efectivos del cuerpo de Bomberos de Lomas , a cargo del Comandante Oscar Scarpitto. Además, se presentó el personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Los Bomberos de Lomas intervinieron en el lugar.

Los bomberos trabajaron arduamente para controlar las llamas, que en ese momento ya habían alcanzado gran parte de los muebles, paredes, puertas y demás elementos del departamento.

Así quedó el departamento tras el incendio en Temperley.

Afortunadamente, no hubo personas heridas por el incendio, pero las pérdidas fueron importantes. La familia que vivía en el lugar perdió gran parte de sus pertenencias.

“La vivienda se quemó toda. Hubo destrucción total. Por suerte no hubo heridos. Vivía una familia pero no estaban, no se sabe bien qué pasó”, comentaron fuentes oficiales en diálogo con La Unión.