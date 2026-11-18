El jurado de MasterChef Celebrity Argentina , en Telefe , hizo un anuncio inesperado en la Gala de Eliminación con Rocío Robles y Edith Hermida como protagonistas, luego de ser las peores de la noche dedicada a un desafío de galletas danesas.

La presentación de las galletitas de Rocío Robles estaba desprolija y Damián Betular las calificó de “polvorones que compraba su papá en Lavalle”. La periodista deportiva igualmente esperó que “valoraran la variedad” que preparó.

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“Me fue más o menos. Las más lindas me quedaron afuera porque emplaté demasiado rápido”, aseguró Rocío Robles ante el jurado.

Germán Martitegui las probó y dictaminó que “había cosas que estaban muy bien y otras que no” y sostuvo que la sablée se encontraba “demasiado procesada” y que “no poseía el arenado correcto”.

Edith Hermina, que ya venía mal por su insólito bife con frutillas de la noche de última chance, dijo que sus galletitas se llamaban “la catástrofe que no fue” gracias a que Maru Botana la salvó durante el periodo de cocina. La jurado la felicitó por su masa sablée y brindó un elogio global hacia ella al afirmar que “las galletitas están”.

Germán Martitegui indicó que “fue un milagro” que Edith Hermida haya llegado e hizo extensivo el consejo hacia los demás participantes sobre es “es necesario que no pierdan la calma” al momento de acatar las órdenes que les dan.

Gala de Eliminación en MasterChef Celebrity.

Inédita decisión en MasterChef Celebrity

Al deliberar, los jurados coincidieron en que “esperaban un desastre” y que terminaron sorprendidos por el buen nivel que mostraron los participantes a pesar de algunos errores. “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien algo y alguna cosita a mejorar”, dijo Damián Betular.

El jurado volvió al sector principal del estudio, comunicó que las mejores galletas fueron las de Pablo Giralt, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, y dejó para lo último a Rocío Robles y Edith Hermida.

“La participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, declaró Damián Betular.