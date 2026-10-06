Lanzan clases virtuales y presenciales de yoga adaptado en Lomas

Durante este mes, la Fundación Hastinapura de Lomas lanza un abanico de actividades para personas de todas las edades con ganas de disfrutar de prácticas que son fundamentales para el cuerpo, la mente y el espíritu. Una de las novedades es la posibilidad de acceder a las clases de yoga adaptado.

Tanto en formato presencial como virtual, la alternativa del yoga adaptado se realiza en silla tanto para personas sin dificultad alguna como aquellas con poco movilidad, sobrepeso o alguna lesión que no le permita hacer la práctica en el mat.

Los que quieran sumarse a esta alternativa que es totalmente terapéutica lo podrán hacer los viernes a las 15 en el espacio ubicado en Balcarce 290, Lomas, o en formato virtual pidiendo el link a través del envío de un mensaje al celular 1150171543

Loreley Pascal que es profesora de yoga y parte de la Fundación Hastinapura de Lomas explicó: "La primera clase es gratuita para que puedan conocer la práctica y que conozcan de qué se trata, pero se van a encontrar con una clase terapéutica en silla. Es como una clase común de yoga, pero adaptada a la silla, es decir que todas las posturas se realizan acompañadas de la silla".

Es importante que si alguno de los practicantes tiene un problema físico pueda igualmente hacer la clase porque se adapta a la posibilidad y a las limitaciones de cada persona. "Está dirigida a personas en rehabilitación, a adultos mayores porque la silla es el elemento que lo va a ayudar a movilizar el cuerpo", agregó la experta en el tema.

Al ser virtual, permite que las personas que no se puedan acercar al espacio que tiene Hastinapura en Lomas, igualmente pueden sumarse por la plataforma virtual Zoom. "Lo bueno es que la clases es en vivo y la profesora va a estar mirando constantemente y corrigiendo en caso que haga falta a las personas que están en la casa de igual manera a las que que vayan al salón", advirtió.

Lo más importante y a tener en cuenta es que antes o después de la clase se podrán hacer preguntas porque es fundamental para que la práctica sea correcta porque se adapta a cada cuerpo. "La profesora si está informada de algún dolor, lesión o dificultad brindará variantes de cada postura", comentó Pascal.

Para ponerse en movimiento presencial de forma virtual.

Más actividades a tener en cuenta

Otra de las actividades que hay de forma presencial y virtual en simultáneo son las clases de Hatha Yoga que se dictan de lunes a sábados en distintos horarios. Sólo se cobra un bono contribución y los jubilados y menores de 21 años tiene un 50% de descuento.

Lo mismo sucede con las clases de meditación que se pueden tomar de forma presencial de lunes a jueves en distintos horarios con bono contribución a voluntad y los lunes, jueves y sábados virtual y gratuitas por Zoom.

Como la fundación también es una escuela formadora de profesores, dictarán en este mes distintas charlas para informar sobre las capacitaciones que se pueden tomar. Los viernes 9, 16, 23 y 30 a las 10.45 se podrá acceder a la charla gratuita sobre el profesorado de Hatha Yoga.

En tanto, los que quieran recibir información sobre el profesorado de meditación deben acercarse a la fundación los miércoles 7, 14, 21 y 28 a las 17.

Jornada de yoga y meditación

Los alumnos de los profesorados van a presentar este mes una extensa jornada de yoga y meditación que tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 10 a 17 en la sede local de Hastinapura.

Los que se sumen podrán elegir la media jornada o el día completo. "Habrá distintas prácticas de yoga, una clase teórica y práctica sobre el saludo al sol (Surya Namaskar) con meditación, almuerzo en el buffet con alimentos especialmente preparados para la ocasión, charla y práctica de meditación y para concluir se cerrará con cantos devocionales", compartió la profesora de la fundación.

Quienes accedan a esta jornada deberán abonar por el día completo $12 mil y por la media jornada: $6 mil. Para esta actividad o cualquiera de las otras alternativas hay que comunicarse al número de WhatsApp 11 5017-1543