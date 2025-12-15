Qué importante paso dieron Thelma Fardín y Tacho Riera en su relación

Thelma Fardin y Tacho Riera volvieron a compartir uno de sus logros en redes sociales, sin embargo, en esta oportunidad, se destacó la audacia de la pareja, lo que dejó atónitos a sus seguidores por la drástica decisión que tomaron en conjunto en medio de su romance .

En un video compartido en redes sociales, Thelma Fardín y Tacho Riera revelaron una noticia con su legión de fieles seguidores.

“Tenemos una noticia. Nos vamos a hacer una casa en un mes”, contaron con gran entusiasmo y ambos compartieron parte de la odisea que los llevó hasta la firma de documentos, imagen que encabezó el audiovisual.

En principio, adjuntaron un breve clip sobre sus andanzas y la búsqueda para “conseguir terreno”, las postales los ubicaron en un lugar repleto de naturaleza y allí, Riera sostuvo: “Pasen a casa”, a lo que la intérprete respondió: “En un mes va a haber una casa”._

De nuevo en el relato guía, ambos contaron: “En octubre, dijimos que nos gustaría tener una casita en Chapadmalal. Vamos a ver la casa terminada y vamos a mostrarles todo el proceso”.

video (1)

Junto al corto, en la publicación compartida, escribieron: “Venimos construyendo una re linda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso. Vamos a hacer una casa en un mes”.

Así, entre humor, amor y un desafío arquitectónico contrarreloj, Thelma y Nico iniciaron un proyecto que promete dar mucho que hablar y que compartirán paso a paso con sus seguidores.

Desde que Tacho Riera y Thelma Fardín oficializaron su relación, se volvieron inseparables. El amor surgió en plena obra de teatro, una pieza con texto y dirección de José María Muscari, y desde entonces no pararon de compartir vida, proyectos y ahora también, una casa